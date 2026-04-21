Арсен Венгер: Вярвам дълбоко, че Арсенал ще стане шампион

Легендарният мениджър на "артилеристите“ остава оптимист въпреки загубата от Манчестър Сити
Бившият наставник на Арсенал Арсен Венгер изрази увереност, че лондонският тим има всички шансове да спечели титлата във Висшата лига през настоящия сезон, въпреки поражението от Манчестър Сити в ключов сблъсък.
"Вярвам, че Арсенал ще спечели титлата, вярвам дълбоко. Мисля, че това е на база на здрав разум и добро чувство“, заяви французинът в интервю пред журналиста Хенри Уинтър.
Настоящият директор във ФИФА по развитието на световния футбол подчерта, че е впечатлен от атакуващия потенциал на "артилеристите“. "Обичам да гледам как Езе, Йодегор, Хаверц и Мадуеке атакуват и опитват различни неща“, допълни Венгер, визирайки представянето на отбора дори в трудни мачове като този на „Етихад“.
76-годишният специалист, който има три шампионски титли с Арсенал (1998, 2002 и 2004), смята още, че Манчестър Сити няма да успее да завърши сезона по перфектен начин, което оставя отворена вратата за неговия бивш клуб в битката за върха.