БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
БСП свиква Национален съвет в събота, Зарков е готов да...
Чете се за: 01:30 мин.
Бойко Борисов: Българският народ е уморен да слуша...
Чете се за: 02:57 мин.
Костадин Костадинов: Трябва да признаем, че на тези...
Чете се за: 05:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Арсен Венгер: Вярвам дълбоко, че Арсенал ще стане шампион

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Запази

Легендарният мениджър на "артилеристите" остава оптимист въпреки загубата от Манчестър Сити

арсен венгер вярвам дълбоко арсенал стане шампион
Снимка: AP Photo
Слушай новината

Бившият наставник на Арсенал Арсен Венгер изрази увереност, че лондонският тим има всички шансове да спечели титлата във Висшата лига през настоящия сезон, въпреки поражението от Манчестър Сити в ключов сблъсък.

"Вярвам, че Арсенал ще спечели титлата, вярвам дълбоко. Мисля, че това е на база на здрав разум и добро чувство“, заяви французинът в интервю пред журналиста Хенри Уинтър.

Настоящият директор във ФИФА по развитието на световния футбол подчерта, че е впечатлен от атакуващия потенциал на "артилеристите“. "Обичам да гледам как Езе, Йодегор, Хаверц и Мадуеке атакуват и опитват различни неща“, допълни Венгер, визирайки представянето на отбора дори в трудни мачове като този на „Етихад“.

76-годишният специалист, който има три шампионски титли с Арсенал (1998, 2002 и 2004), смята още, че Манчестър Сити няма да успее да завърши сезона по перфектен начин, което оставя отворена вратата за неговия бивш клуб в битката за върха.

#ФК Арсенал #Арсен Венгер

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Как се разпределят мандатите в новия парламент?
1
Как се разпределят мандатите в новия парламент?
Висока оценка за визията на БНТ в деня на вота
2
Висока оценка за визията на БНТ в деня на вота
Бойко Борисов: Българският народ е уморен да слуша оправданията на партиите, затова даде подкрепа на Радев
3
Бойко Борисов: Българският народ е уморен да слуша оправданията на...
РИК трябва да предадат протоколите в ЦИК за проверка
4
РИК трябва да предадат протоколите в ЦИК за проверка
НА ЖИВО: Битката за титлата между Марица Пд и Левски
5
НА ЖИВО: Битката за титлата между Марица Пд и Левски
"Прогресивна България" влиза със 131 депутати в 52-ото Народно събрание
6
"Прогресивна България" влиза със 131 депутати в 52-ото...

Най-четени

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
1
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
3
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
4
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Почина композиторът Кирил Икономов
5
Почина композиторът Кирил Икономов
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
6
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?

Още от: Европейски футбол

Родри пропуска мача с Бърнли
Родри пропуска мача с Бърнли
Пауло Дибала е готов да остане в Рома въпреки външния интерес Пауло Дибала е готов да остане в Рома въпреки външния интерес
Чете се за: 01:07 мин.
Ханзи Флик иска да остане в Барселона до триумф в Шампионската лига Ханзи Флик иска да остане в Барселона до триумф в Шампионската лига
Чете се за: 01:52 мин.
Карън Брейди се оттегли като вицепрезидент на Уест Хям след 16 години Карън Брейди се оттегли като вицепрезидент на Уест Хям след 16 години
Чете се за: 01:45 мин.
Илия Груев мечтае за легендарен статут в Лийдс преди полуфинала за ФА Къп Илия Груев мечтае за легендарен статут в Лийдс преди полуфинала за ФА Къп
Чете се за: 05:30 мин.
Реал Сосиедад отпразнува триумфа за Купата на краля с хиляди фенове в Сан Себастиан Реал Сосиедад отпразнува триумфа за Купата на краля с хиляди фенове в Сан Себастиан
Чете се за: 02:20 мин.

Водещи новини

Премиерът Андрей Гюров: Две трети от разследванията на МВР се удариха в стена от прокурори
Премиерът Андрей Гюров: Две трети от разследванията на МВР се...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Финансовото министерство пое нов дълг за 150 милиона евро Финансовото министерство пое нов дълг за 150 милиона евро
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
БСП свиква Национален съвет в събота, Зарков е готов да подаде оставка БСП свиква Национален съвет в събота, Зарков е готов да подаде оставка
Чете се за: 01:30 мин.
Политика
Добивът на нефт в Русия е намалял с между 300 000 и 400 000 барела на ден заради украински атаки Добивът на нефт в Русия е намалял с между 300 000 и 400 000 барела на ден заради украински атаки
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Катастрофа между кола и линейка в София
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
149 са случаите на морбили в страната
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Напрежението расте: Не е ясно дали ще има втори тур преговори между...
Чете се за: 02:50 мин.
По света
Заради антракса в Силистренско: Проверяват ферми и превоз на...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ