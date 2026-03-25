"Мяра": Българите виждат реална заплаха от...
ЗАПАЗЕНИ

Каратист е Спортист №1 на Община Казанлък за 2025 година

Він був обраний після успішного для нього сезону, в якому він виграв світовий титул з карате Шотокан та ряд інших успіхів на національному та міжнародному рівні.

Георги Христов от спортен клуб по карате „Шори Доджо“ бе обявен за Спортист на годината на Община Казанлък за 2025 година. Той бе избран след успешен за него сезон, в който спечели световна титла по Шотокан карате и редица други успехи на национално и международно ниво, съобщават от местната администрация.

Наградата бе връчена по време на тържествената церемония „Спортист на годината“, която събра спортисти, треньори, спортни деятели и гости. Номинации за годишните награди са подали общо 30 спортни клуба.

Тази вечер имаме 110 номинации. Наистина спортната слава на Казанлък е голяма и Казанлък е здрав, защото има много спортове, много спортни клубове и много спортни успехи. Спортните клубове в Община Казанлък са 49, а спортуващите официално картотекирани деца са над 1790. Като традиция се очертава вече повече от 40 години да имаме „Спортист на годината“ и това е един празник за вас, защото е време и място, когато получавате заслужените похвали и аплодисменти“, каза заместник-кметът на Община Казанлък Сребра Касева по време на церемонията, цитирана от пресцентъра.

В категория „Отбор на годината“ отличието бе присъдено на Мотоциклетен спортен клуб „Алба Дамасцена“. Специални награди получиха Футболен клуб „Розова долина“ – за най-масов спорт в общината и Клуб за екстремни спортове „Селт“ – за върхови постижения в спортното катерене.

Призът „Треньор на годината“ бе присъден на Илиян Дянков от Спортен клуб (СК) „Шори Доджо“. Със специални отличия бяха наградени Христомир Бояджиев – „Стожер в спорта“ и Габриела Тенева – „Най-сърцат треньор“.

В категория „Млад спортист на годината“ победител стана Алина Дянкова от СК „Шори Доджо“, а освен нея бяха отличени още 15 млади спортисти.

Освен победителят Георги Христов, в топ 10 попаднаха още Александра Арсова, Диан Стайков, Димитър Тинчев, Димитър Христов, Ивелин Иванов, Кольо Райчинов, Калоян Жеков, Лора Николова и Преслав Кожухаров.

Комисията присъди и редица специални награди в категорията „Спортист на годината“ – на Младен Тотев, Николай Нихтянов, Слави Христов, Ани и Николета Ванкови, Габриела Найденова и Кирил Тасков. В отделен раздел на церемонията бяха връчени и специални награди за принос към спорта. Отличието „Гордост за град Казанлък“ получи Ружди Ружди, „Вдъхновяващ пример“ е Ради Милев, награда за семейни успехи в спорта – Красимир, Теодора и Даниел Русеви, за организация на спортно събитие „Купа 3-ти март“ – Иван Колев и Антония Колева, както и за най-масово спортно събитие – Ендуро клуб „Севтополис“.

