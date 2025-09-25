Карч Кирали: България е отбор, за който тепърва ще се говори

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Аз съм от толкова много години във волейбола, но рядко се среща такъв обрат, заяви старши треньорът на националния отбор на САЩ.

Карч Кирали
Снимка: БТА
Слушай новината

Старши треньорът на националния отбор на САЩ по волейбол Карч Кирали се изказа много ласкаво за тима на България след мача между двата отбора от четвъртфиналите на световното първенство по волейбол за мъже във Филипините.

България спечели срещата с 3:2 гейма, въпреки че губеше с 0:2, а Кирали заяви, че воденият от Джанлоренцо Бленджини тим тепърва ще постига по-големи успехи.

"Поздравления за България. Направиха страхотен обрат. Те бяха в много трудна ситуация. Те са отбор, за който тепърва ще се говори. Аз съм от толкова много години във волейбола, но рядко се среща такова нещо. За нас обаче това бе неприятно изживяване", каза американският селекционер.

"Мисля, че догодина ще изглеждаме по различен начин. В отбора имаме опитни играчи, но ще интегрираме и по-младите. Тази година искахме да се представим силно на световното първенство, но смятам, че догодина ще изглеждаме още по-добре", завърши Кирали.

