Карим Бензема напуска Ал Хилал само шест месеца след трансфера си

Карим Бензема приключи престоя си в Ал Хилал само шест месеца след присъединяването си към клуба. Саудитският тим обяви, че двете страни са постигнали споразумение за прекратяване на договора по взаимно съгласие.

38-годишният нападател пристигна в Ал Хилал от друг саудитски клуб – Ал Итихад, но периодът му в новия отбор се оказа кратък. Към момента няма яснота дали Бензема ще потърси ново предизвикателство, или ще сложи край на състезателната си кариера.

Раздялата с французина идва непосредствено след привличането на Оли Уоткинс. Английският нападател премина в Ал Хилал от Астън Вила, като според британските медии трансферът е на стойност около 51 милиона паунда.

Бензема играе в Саудитска Арабия от лятото на 2023 година, когато напусна Реал Мадрид след 14 сезона в испанския гранд.

Французинът записа 648 мача и 354 гола с екипа на „белия балет“, превръщайки се в една от емблематичните фигури в историята на клуба. Той спечели общо 25 трофея с Реал Мадрид, сред които пет пъти Шампионската лига.

Бензема е и носител на "Златната топка“, а за националния отбор на Франция има 97 мача и 37 попадения.

След неочаквано краткия му период в Ал Хилал следващата стъпка в кариерата на французина остава неизвестна, като към този момент не е обявено дали той води преговори с друг клуб.