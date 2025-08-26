Карло Анчелоти не повика Неймар и играчите на Реал Мадрид за мачовете на Бразилия

За "Селесао" предстоят мачове с Чили и Боливия.
Селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти обяви състава на "Селесао" за квалификациите за световното първенство през 2026 г. срещу Чили и Боливия.
В състава на италианеца не попадат нападателя на Сантос Неймар и футболистите на Реал Мадрид Винисиус, Родриго и Едер Милитао.
Бразилците ще премерят сили с Чили на 5 септември, петък, на стадион "Маракана", а пет дни по-късно гостуват на Боливия.
CONVOCADOS!— brasil (@CBF_Futebol) August 25, 2025
O mister Carlo Ancelotti divulgou a lista dos jogadores convocados para os jogos nos dias 4 e 9 de setembro contra Chile, no Maracanã, e Bolívia, em El Alto.
ISSO É BRASIL! pic.twitter.com/2CC0oDTypL
Състав:
Вратари: Алисон (Ливърпул), Бенто Крепски (Ал-Насър), Уго Соуза (Коринтианс)
Защитници: Алесандро (Лил), Алекс Сандро (Фламенго), Кайо Енрике (Монако), Дъглас Сантос (Зенит), Фабрисио Бруно (Крузейро), Габриел Магаляеш (Арсенал), Маркиньос (Пари Сен Жермен), Вандерсон (Монако), Уесли (Рома)
Халфове: Андрей Сантос (Челси), Бруно Гимараеш (Нюкасъл), Каземиро (Манчестър Юнайтед), Жоелинтон (Нюкасъл), Лукас Пакета (Уест Хем)
Нападатели: Естевао (Челси), Габриел Мартинели (Арсенал), Жоао Педро (Челси), Кайо Жорже (Крузейро), Луис Енрике (Зенит), Матеус Куня (Манчестър Юнайтед), Рафиня (Барселона), Ричарлисон (Тотнъм)