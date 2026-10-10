БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Часове преди премиерата на "Под прикритие 6":...
Чете се за: 04:42 мин.
Доналд Тръмп обяви сделка с Путин за руски дизел
Чете се за: 04:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Карлос Алкарас и Стефанос Циципас с победин в Шанхай

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:40 мин.
Спорт
Запази

В следващия кръг Алкарас ще срещне белгиеца Зизу Бергс, който надигра в тази фаза перуанеца Игнасио Бусе с 6:0, 6:3.

Карлос Алкарас
Снимка: БГНЕС

Испанецът Карлос Алкарас, Стефанос Циципас от Гърция и защитаващият титлата си от миналата година Валентен Вашро се класираха за третия кръг на тенис турнира в Шанхай от сериите "Мастърс" 1000 с награден фонд от близо 9,5 милиона долара.

Алкарас се наложи над аржентинеца Хуан Мануел Серундоло с 6:3, 6:3 за малко повече от час игра на твърдия корт. Бившият номер 1 в света направи три пробива в двата сета, което му гарантира успеха.

В следващия кръг Алкарас ще срещне белгиеца Зизу Бергс, който надигра в тази фаза перуанеца Игнасио Бусе с 6:0, 6:3.

Най-добрият грък Стефанос Циципас също продължи напред след успех срещу италианеца Лучано Дардери с 6:3, 6:4. Тази победа го изпрати напред и му осигури сблъсък с американеца Тейлър Фриц.

Защитаващият титлата си от 2025 година Валентен Вашро от Монако победи аржентинеца Себастиан Баес с 6:4, 7:6 (5). Той сервираше във втория сет за мача при 5:3, но допусна пробив, а след това южноамериканецът изравни и доведе мача до тайбрек. В него Вашро бе по-убедителен във важните моменти - 7:5. В следващата фаза той среща американеца Томи Пол, победил парагваеца Даниел Вайехо след 6:2, 6:2.

Норвежецът Каспер Рууд се класира за следващия кръг благодарение на победата си срещу представителя на домакините Бу Юнчаокътъ с 6:1, 7:6 (2). В третия кръг в Шанхай скандинавецът ще се изправи срещу американеца Лърнър Тиен, който се наложи в сблъсъка със сънародника си Закари Свайда със 7:5, 7:5.

Французинът Артюр Фис победи руснака Павел Котов с 6:3, 6:4 под покрития покрив на централния корт. Фис ще има за съперник в следващата фаза нидерландеца Ботик ван Зандсхулп, който се наложи над американеца Алекс Микелсен с 6:4, 6:4 за час и половина на корта.

Напред продължи и испанският ветеран Пабло Карено-Буста, който се наложи над чилиеца Алехандро Табило в три сета - 4:6, 7:6 (2), 6:4. На 1/16-финалите на турнира той ще играе срещу канадеца Феликс Оже-Алиасим.

#Карлос Алкарас

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Разследващите в Пловдив разкриха повече детайли за убийството на 45-годишна жена
1
Разследващите в Пловдив разкриха повече детайли за убийството на...
Тежка катастрофа с двама загинали затвори главния път Бургас-Айтос
2
Тежка катастрофа с двама загинали затвори главния път Бургас-Айтос
Часове преди премиерата на "Под прикритие 6": Сериалът, който става все повече отражение на действителността
3
Часове преди премиерата на "Под прикритие 6": Сериалът,...
След топлото време, идват валежи и осезаемо захлаждане от понеделник
4
След топлото време, идват валежи и осезаемо захлаждане от понеделник
Доналд Тръмп обяви сделка с Путин за руски дизел
5
Доналд Тръмп обяви сделка с Путин за руски дизел
Лиа Любенова отпразнува 17-ия си рожден ден с три лични рекорда на Гран При в Полша
6
Лиа Любенова отпразнува 17-ия си рожден ден с три лични рекорда на...

Най-четени

Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
1
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
2
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
3
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
4
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя София – Бургас
5
Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя...
Константин Папазов е новият президент на Българската федерация по баскетбол
6
Константин Папазов е новият президент на Българската федерация по...

Още от: Тенис

Джордж Лазаров стана вицешампион на двойки в Бургас
Джордж Лазаров стана вицешампион на двойки в Бургас
Звезден финал в Пекин, Мира Андреева и Цинвън Чжън ще спорят за титлата на турнира WTA 1000 Звезден финал в Пекин, Мира Андреева и Цинвън Чжън ще спорят за титлата на турнира WTA 1000
Чете се за: 02:45 мин.
Иван Иванов отпадна след трисетова битка в Италия, но ще запише рекордно класиране в света Иван Иванов отпадна след трисетова битка в Италия, но ще запише рекордно класиране в света
Чете се за: 03:05 мин.
Росица Денчева отпадна след обрат в Бургас, но си гарантира пробив в топ 200 Росица Денчева отпадна след обрат в Бургас, но си гарантира пробив в топ 200
Чете се за: 02:57 мин.
Джордж Лазаров с исторически пробив, българинът ще играе за две титли в Бургас Джордж Лазаров с исторически пробив, българинът ще играе за две титли в Бургас
Чете се за: 02:22 мин.
Даниил Медведев и Оже-Алиасим продължават напред в Шанхай след обрати Даниил Медведев и Оже-Алиасим продължават напред в Шанхай след обрати
Чете се за: 03:57 мин.

Водещи новини

Тежка катастрофа с двама загинали затвори главния път Бургас-Айтос
Тежка катастрофа с двама загинали затвори главния път Бургас-Айтос
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Велислава Петрова за посещението на Кирило Буданов: Какво се е случило могат да кажат присъствалите на срещата Велислава Петрова за посещението на Кирило Буданов: Какво се е случило могат да кажат присъствалите на срещата
Чете се за: 07:00 мин.
У нас
Две седмици преди вота: Всички машини вече са ремонтирани Две седмици преди вота: Всички машини вече са ремонтирани
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Гневни реакции на Украйна и ЕС след обявяването на сделка между САЩ и Русия за гориво Гневни реакции на Украйна и ЕС след обявяването на сделка между САЩ и Русия за гориво
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Турция забрани социалните мрежи за деца под 15 години
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Кола изпадна от автовоз на Подбалканския път, в нея се блъсна друг...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Лято през октомври: Топлото време напълни плажа в Бургас (СНИМКИ И...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Червеногуша гъска от миди край Шабла отправя послание за опазване...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ