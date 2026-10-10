БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Часове преди премиерата на "Под прикритие 6":...
Чете се за: 04:42 мин.
Доналд Тръмп обяви сделка с Путин за руски дизел
Чете се за: 04:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Турция забрани социалните мрежи за деца под 15 години

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Запази
мета постигна споразумение мегаделото пристрастяването деца социалните мрежи
Слушай новината

Турция забрани на доставчиците на социални мрежи да предлагат услуги на непълнолетни лица под 15 години, предаде Анадолската агенция. Новите правила бяха въведени от турската Дирекция по киберсигурност и публикувани днес в Държавен вестник на Турция.

В правилата се посочва, че доставчиците „не могат да предоставят услуги на деца, които не са навършили 15 години“. Доставчиците трябва също да предлагат различни услуги и да вземат необходимите мерки за потребителите на 15 и повече години, като се има предвид най-добрият интерес на детето и неговото физическо, умствено, психическо, социално и емоционално развитие.

Проверката на възрастта трябва да поставя на първо място защитата на личните данни, като се използват методи, които определят само дали потребителят е достигнал необходимата възраст, без да се установява самоличността му, се посочва в новите правила. Също така доставчиците трябва да направят надеждността на методите за проверка, структурата на алгоритмите и политиките за услуги, насочени към деца, „ясни, проверими и подлежащи на тестване за потребителите, родителите и дирекцията“.

Освен това те трябва да създадат ясни и лесни за използване инструменти за родителски контрол.

Тези правила са част от нов закон за социалните мрежи, приет от турския парламент през април тази година, отбелязва Анадолската агенция.

#15 години #Турция #социални мрежи #забрана

Последвайте ни

ТОП 24

Непълнолетен е задържан за убийството на майка си в Пловдив
1
Непълнолетен е задържан за убийството на майка си в Пловдив
По-скъпи застраховки и зона с военен риск - последиците за Черно море от атаките с дронове
2
По-скъпи застраховки и зона с военен риск - последиците за Черно...
Военният министър след огледа на ударения кораб: Не може да се коментира чий е дронът
3
Военният министър след огледа на ударения кораб: Не може да се...
Катя Ивкова: Установени са над 70 незаконни онлайн платформи, предлагащи лекарства
4
Катя Ивкова: Установени са над 70 незаконни онлайн платформи,...
Тайно посещение: Началникът на кабинета на Зеленски на неофициална визита в София
5
Тайно посещение: Началникът на кабинета на Зеленски на неофициална...
Зеленски: Затворете Русия, не им пълнете джобовете, просто наложете санкции върху тяхното оръжие
6
Зеленски: Затворете Русия, не им пълнете джобовете, просто наложете...

Най-четени

Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
1
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
2
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
3
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
4
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя София – Бургас
5
Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя...
Константин Папазов е новият президент на Българската федерация по баскетбол
6
Константин Папазов е новият президент на Българската федерация по...

Още от: Образование

Кои университети и специалности водят по заплати?
Кои университети и специалности водят по заплати?
Софийският университет отново е номер едно в рейтинговата система Софийският университет отново е номер едно в рейтинговата система
Чете се за: 00:42 мин.
Каква е оценката на университетите у нас? МОН представя рейтинговата система Каква е оценката на университетите у нас? МОН представя рейтинговата система
Чете се за: 00:27 мин.
Олимпийските медали от XI клас също ще са вход за университетите Олимпийските медали от XI клас също ще са вход за университетите
Чете се за: 01:02 мин.
Франция в очакване на още ученически протести, 15-годишен загуби ръката си в Ланс Франция в очакване на още ученически протести, 15-годишен загуби ръката си в Ланс
Чете се за: 00:47 мин.
Нова платформа за онлайн уроци - достъпна безплатно за училища и учители Нова платформа за онлайн уроци - достъпна безплатно за училища и учители
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

Разследващите в Пловдив разкриха повече детайли за убийството на 45-годишна жена
Разследващите в Пловдив разкриха повече детайли за убийството на...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Бдение на мястото на тежката катастрофа в Плевенско, при която четирима младежи загубиха живота си Бдение на мястото на тежката катастрофа в Плевенско, при която четирима младежи загубиха живота си
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Доналд Тръмп обяви сделка с Путин за руски дизел Доналд Тръмп обяви сделка с Путин за руски дизел
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Президентът Илияна Йотова се надява сделката между Путин и Тръмп да повлияе върху цените на дизела Президентът Илияна Йотова се надява сделката между Путин и Тръмп да повлияе върху цените на дизела
Чете се за: 01:52 мин.
Политика
Старт на втория етап от ремонта на Дюлинския проход
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Ураганът "Исайас" връхлетя американския щат Флорида
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Лято през октомври: Топлото време напълни плажа в Бургас (СНИМКИ И...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Часове преди премиерата на "Под прикритие 6": Сериалът,...
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ