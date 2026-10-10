Турция забрани социалните мрежи за деца под 15 години

Турция забрани на доставчиците на социални мрежи да предлагат услуги на непълнолетни лица под 15 години, предаде Анадолската агенция. Новите правила бяха въведени от турската Дирекция по киберсигурност и публикувани днес в Държавен вестник на Турция.

В правилата се посочва, че доставчиците „не могат да предоставят услуги на деца, които не са навършили 15 години“. Доставчиците трябва също да предлагат различни услуги и да вземат необходимите мерки за потребителите на 15 и повече години, като се има предвид най-добрият интерес на детето и неговото физическо, умствено, психическо, социално и емоционално развитие.

Проверката на възрастта трябва да поставя на първо място защитата на личните данни, като се използват методи, които определят само дали потребителят е достигнал необходимата възраст, без да се установява самоличността му, се посочва в новите правила. Също така доставчиците трябва да направят надеждността на методите за проверка, структурата на алгоритмите и политиките за услуги, насочени към деца, „ясни, проверими и подлежащи на тестване за потребителите, родителите и дирекцията“.

Освен това те трябва да създадат ясни и лесни за използване инструменти за родителски контрол.

Тези правила са част от нов закон за социалните мрежи, приет от турския парламент през април тази година, отбелязва Анадолската агенция.