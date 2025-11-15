Карлос Алкарас и Яник Синер ще спорят за титлата на Финалния турнир на АТР в Торино

Испанецът Карлос Алкарас се класира за двубоя за титлата на Финалния за сезона турнир на АТР, който се провежда в Торино (Италия). Поставеният под №1 испанец се наложи с 6:2, 6:4 срещу Феликс Оже-Алиасим от Канада.

В битката за титлата Алкарас се изправя срещу Яник Синер, който защитава титлата си от миналия сезон. Италианецът се наложи със 7:5, 6:2 срещу Алекс де Минор от Австралия.

В първият сет Алкарас показа пълно превъзходство над своя съперник Оже-Алиасим и стигна до два пробива и 6:2 в своя полза. Втората част бе далеч по-оспорвана, но испанецът стигна до брейк при 5:4 и стигна до краен успех след 6:4.

Алкарас получи купата за №1 през сезона, но все още не е печелил трофея от Торино.