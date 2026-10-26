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Карлос Алкарас повежда отбора на Испания за финалния турнир на Купа Дейвис

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 01:47 мин.
Спорт
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Финалите са от 24 до 29 ноември в Болоня. Отборът на Испания ще има за съперник Австрия на четвъртфиналите.

карлос алкарас повежда отбора испания финалния турнир купа дейвис
Снимка: БТА
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Световният номер 3 Карлос Алкарас ще бъде лидер на тима на Испания на финалния турнир за Купа Дейвис, който ще се състои между 24 и 29 ноември в италианския град Болоня, обявиха от испанската тенис федерация в понеделник.

Той ще бъде в отбора с младия Рафаел Ходар, Алехандро Давидович Фокина, който спечели турнира в Шанхай миналата седмица, Педро Мартинес и Марсел Гранойерс, се казва в съобщение на федерацията.

"Ние имаме без съмнение много добър отбор с Карлос Алкарас, Рафа Ходар, Давидович, добра двойка от Марсел Гранойерс и Педро Мартинес", казва капитанът на тима Давид Ферер, цитиран от сайта на федерацията.

Той ще напусне поста си капитан на Испания след финала на Купа Дейвис, като ще бъде заменен от януари от Марк Лопес, който е бивш играч и специалист на двойки.

"Ние сме един от фаворитите да спечели Купа Дейвис, но това няма такова значение, по-важно е, че имаме най-добрите играчи", добави Ферер.

Отборът на Испания, който не е печелил трофея от 2019 година, ще има за съперник Австрия на четвъртфиналите на 26 ноември, за да се опита да си осигури място на полуфиналите срещу победителя от двубоя между тимовете на Великобритания и Германия. В другия полуфинал щ есе срещнат победителите от двойките Италия Република Корея и Чехия - Канада.

#Купа Дейвис 2026 #Карлос Алкарас

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