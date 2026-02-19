Карлос Алкарас преодоля Карен Хачанов и ще срещне Андрей Рубльов на полуфиналите в Доха

Водачът в схемата Карлос Алкарас (Испания) се класира за полуфиналите на турнира по тенис на твърда настилка в Доха (Катар) от сериите АТР 500 с награден фонд 2 833 335 долара.

На четвъртфиналите Алкарас преодоля седмия поставен руснак Карен Хачанов с 6:7(3), 6:4, 6:3 за два часа и 28 минути игра.

Испанският тенисист загуби с тайбрек оспорвания първи сет, а във втория осъществи ключов пробив в петия гейм, за да стигне до успешното 6:4. Третият сет се разви почти аналогично с два пробива за Карлос Алкарас, който ще се изправи срещу защитаващия титлата си Андрей Рубльов на полуфиналите.

Петият в схемата руснак отстрани Стефанос Циципас (Гърция) с 6:3, 7:6(2) в двубой, продължил час и 36 минути. Два пробива осигуриха на Рубльов успех в първия сет, а във втория се стигна до тайбрек, в който руският тенисист надделя.

В топ 4 на турнира в Доха влезе и французинът Артюр Фис, който елиминира осмия поставен Иржи Лехечка (Чехия) с 6:3, 6:3.

Противник на Фис на полуфиналите ще бъде победителят от срещата между втория в схемата италианец Яник Синер и шестия поставен Якуб Меншик (Чехия), която се играе в момента.