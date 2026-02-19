БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в...
Чете се за: 01:37 мин.
Възпоменателна церемония по повод 153 години от гибелта...
Чете се за: 01:45 мин.
Ще ударят ли САЩ Иран до 48 часа?
Чете се за: 04:25 мин.
ЦИК започна подготовка за изборите на 19 април
Чете се за: 01:00 мин.
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в...
Чете се за: 01:15 мин.
Кабинетът "Гюров" положи клетва пред Народното...
Чете се за: 03:55 мин.
Президентът подписа указ за новото служебно правителство
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Карлос Алкарас преодоля Карен Хачанов и ще срещне Андрей Рубльов на полуфиналите в Доха

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Запази

Испанецът изостана в сетовете, но стигна до успеха след обрат.

Карлос Алкарас
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Водачът в схемата Карлос Алкарас (Испания) се класира за полуфиналите на турнира по тенис на твърда настилка в Доха (Катар) от сериите АТР 500 с награден фонд 2 833 335 долара.

На четвъртфиналите Алкарас преодоля седмия поставен руснак Карен Хачанов с 6:7(3), 6:4, 6:3 за два часа и 28 минути игра.

Испанският тенисист загуби с тайбрек оспорвания първи сет, а във втория осъществи ключов пробив в петия гейм, за да стигне до успешното 6:4. Третият сет се разви почти аналогично с два пробива за Карлос Алкарас, който ще се изправи срещу защитаващия титлата си Андрей Рубльов на полуфиналите.

Петият в схемата руснак отстрани Стефанос Циципас (Гърция) с 6:3, 7:6(2) в двубой, продължил час и 36 минути. Два пробива осигуриха на Рубльов успех в първия сет, а във втория се стигна до тайбрек, в който руският тенисист надделя.

В топ 4 на турнира в Доха влезе и французинът Артюр Фис, който елиминира осмия поставен Иржи Лехечка (Чехия) с 6:3, 6:3.

Противник на Фис на полуфиналите ще бъде победителят от срещата между втория в схемата италианец Яник Синер и шестия поставен Якуб Меншик (Чехия), която се играе в момента.

#тенис турнир в Доха 2026 #Карлос Алкарас #Карен Хачанов #Андрей Рубльов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
1
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
2
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в морето, предполага се, че е потънал
3
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в морето,...
Владислав Панев: Сандов е поканил Калушев на събитието, на което съм бил и аз
4
Владислав Панев: Сандов е поканил Калушев на събитието, на което...
Язовир "Копринка" след снеговалежите - има ли опасност от преливане?
5
Язовир "Копринка" след снеговалежите - има ли опасност от...
Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в Окръжна болница в София
6
Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в Окръжна...

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
3
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
4
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
5
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София
6
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в...

Още от: Тенис

Ива Иванова се класира за полуфиналите на двойки на турнир по тенис в Монастир
Ива Иванова се класира за полуфиналите на двойки на турнир по тенис в Монастир
Леонид Шейнгезихт достигна полуфиналите на двойки на турнир в Испания Леонид Шейнгезихт достигна полуфиналите на двойки на турнир в Испания
Чете се за: 00:52 мин.
Лазаров и Иванов при мъжете и Терзийска и Александрова при жените са финалите на сингъл на Държавното лично първенство по тенис в зала в София Лазаров и Иванов при мъжете и Терзийска и Александрова при жените са финалите на сингъл на Държавното лично първенство по тенис в зала в София
Чете се за: 01:17 мин.
Виктория Томова отпадна на четвъртфиналите на двойки на тенис турнира в Оейраш Виктория Томова отпадна на четвъртфиналите на двойки на тенис турнира в Оейраш
Чете се за: 01:10 мин.
Илиян Радулов и Янаки Милев са четвъртфиналисти на сингъл на тенис турнира в турския курорт Анталия Илиян Радулов и Янаки Милев са четвъртфиналисти на сингъл на тенис турнира в турския курорт Анталия
Чете се за: 01:35 мин.
Димитър Кузманов приключи участието си и на сингъл, и на двойки на тенис турнира от сериите „Чалънджър 75" в Ню Делхи Димитър Кузманов приключи участието си и на сингъл, и на двойки на тенис турнира от сериите „Чалънджър 75" в Ню Делхи
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

Поклон, Апостоле! Отбелязваме 153 години от гибелта на Васил Левски (ГАЛЕРИЯ)
Поклон, Апостоле! Отбелязваме 153 години от гибелта на Васил Левски...
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в Окръжна болница в София Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в Окръжна болница в София
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Ще ударят ли САЩ Иран до 48 часа? Ще ударят ли САЩ Иран до 48 часа?
Чете се за: 04:25 мин.
По света
Протест в центъра на София с искане за справедливост за убитата Евгения Протест в центъра на София с искане за справедливост за убитата Евгения
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Андрей Гюров: Поемаме отговорност да подготвим и проведем честни...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо":...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Конкурсът за генерален директор на БНТ: Четирима от общо петима...
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Предупредиха жителите на Елхово за опасно покачване на нивото на...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ