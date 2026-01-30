БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Карлос Алкарас: Трябваше да вложа сърцето си в мача

Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Испанецът сподели радостта си, след като се класира на първия си финал в Мелбърн.

Карлос Алкарас
Снимка: БТА
Испанецът Карлос Алкарас, който за първи път се класира за финала на Откритото първенство на Австралия по тенис, каза, че е вярвал през целия мач срещу Александър Зверев, че ще успее да се справи. Алкарас надделя над германския си опонент с 6:4, 7:6(5), 6:7(3), 6:7(4), 7:5 за пет часа и 27 минути игра.

Попитан как е намерил начин на преодолее Зверев, въпреки физическите си проблеми, испанският тенисист отговори: „Вярвайки през цялото време.“

„Винаги казвам, че трябва да вярваш в себе си, независимо с какво се бориш, без значение какво става. Аз имах трудности в средата на третия сет. Физически това беше един от най-взискателните мачове, които съм играл в кратката си кариера“, заяви още Карлос Алкарас.

„Но съм бил в подобни ситуации, в подобни мачове, така че знаех какво трябва да направя. Трябваше да вложа сърцето си в мача. Направих го, борих се до последната топка. Изключително горд съм от себе си, от начина, по който се борих и се върнах през петия сет. Просто съм много щастлив, че имам шанса да играя първия си финал в Мелбърн. Това беше нещо, което преследвах много“, добави Алкарас.

