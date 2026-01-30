Карлос Алкарас: Трябваше да вложа сърцето си в мача

Испанецът Карлос Алкарас, който за първи път се класира за финала на Откритото първенство на Австралия по тенис, каза, че е вярвал през целия мач срещу Александър Зверев, че ще успее да се справи. Алкарас надделя над германския си опонент с 6:4, 7:6(5), 6:7(3), 6:7(4), 7:5 за пет часа и 27 минути игра.

Попитан как е намерил начин на преодолее Зверев, въпреки физическите си проблеми, испанският тенисист отговори: „Вярвайки през цялото време.“

„Винаги казвам, че трябва да вярваш в себе си, независимо с какво се бориш, без значение какво става. Аз имах трудности в средата на третия сет. Физически това беше един от най-взискателните мачове, които съм играл в кратката си кариера“, заяви още Карлос Алкарас.