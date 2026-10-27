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Карлос Алкарас започна с победа във Виена и продължи успешната си серия срещу Карен Хачанов

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Спорт
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Испанецът надделя с 6:4, 7:6(5) и записа седми успех в седем мача срещу руснака, като увеличи на 22 поредните си победи в турнири от категория ATP 500

Карлос Алкарас започна с победа във Виена и продължи успешната си серия срещу Карен Хачанов
Снимка: БГНЕС
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Карлос Алкарас започна успешно участието си на турнира от категория ATP 500 във Виена, след като победи Карен Хачанов с 6:4, 7:6(5) в среща от първия кръг. Испанският тенисист се наложи след два часа и четири минути игра и продължи отличната си серия срещу руснака, срещу когото вече има седем победи от седем двубоя.

Съперничеството между двамата започна на "Ролан Гарос“ през 2022 година, когато Алкарас спечели срещата им от осминафиналите. Оттогава Хачанов така и не успява да намери начин да преодолее испанеца, въпреки че този път оказа сериозна съпротива и беше близо до спечелването на втория сет.

С новия си успех Алкарас вече има поне седем победи срещу петима различни тенисисти. Най-много са успехите му срещу Яник Синер - десет, докато срещу Лоренцо Музети, Томи Пол, Александър Зверев и Карен Хачанов е постигнал по седем.

Двубоят във Виена започна с известни затруднения за испанеца, който не успяваше да намери необходимата стабилност при началния си удар. В петия гейм на първия сет Хачанов реализира пробив и поведе, но Алкарас реагира незабавно, като върна пробива още в следващия гейм.

Испанецът постепенно подобри представянето си, започна да контролира разиграванията и спечели четири от следващите пет гейма, за да затвори първата част с 6:4.

Във втория сет Алкарас продължи да играе уверено и изглеждаше близо до победата. При резултат 5:4 той достигна до три мачбола при сервис на съперника, но не успя да се възползва от нито един от тях.

Пропуснатите възможности дадоха увереност на Хачанов, който впоследствие проби подаването на испанеца и върна интригата в срещата. Алкарас обаче запази самообладание, осъществи нов пробив и изпрати сета в тайбрек.

Решителният гейм премина през няколко обрата, като руснакът имаше възможност да изравни резултата в сетовете. Алкарас обаче показа по-голяма устойчивост в заключителните разигравания и спечели тайбрека със 7:5, с което сложи край на двубоя.

След срещата испанецът призна, че е допуснал грешки в моментите, когато е можел да приключи мача по-рано.

"Играех много добре. Просто в гейма, в който имах мачболи, можех да се справя малко по-добре. Мисля, че играх прекалено бързо и поех повече рискове, отколкото трябваше, в няколко ситуации. След това допуснах и някои грешки“, коментира Алкарас.

Той подчерта, че въпреки пропуснатите възможности е останал доволен от нивото на играта си и е продължил да търси начин да стигне до победата.

"Продължавах да бъда доволен от представянето си. Въпросът беше да остана в мача, да продължа да се боря, да запазя психическата си устойчивост и да си дам още една възможност. Мисля, че успях да го направя. Доволен съм и от начина, по който изиграх тайбрека“, добави испанецът.

Алкарас изрази задоволство и от атмосферата във Виена, където се завръща с приятни спомени от участието си през 2021 година, когато достигна до полуфиналите едва на 18-годишна възраст.

"Беше невероятно. Сега разбирам защо толкова ми хареса да играя тук през 2021 година. Публиката има нещо специално. Още в първия кръг стадионът беше пълен, а атмосферата беше страхотна. Насладих се на мача, въпреки че трябваше много да тичам, да се боря и да се изпотя. И двамата направихме страхотни удари и изиграхме великолепни точки“, заяви Алкарас.

Испанецът пристигна на корта с автомобил на турнира, управляван от бившия австрийски тенисист Доминик Тийм, който също беше част от събитията около надпреварата.

Победата позволи на Алкарас да увеличи на 22 поредните си успехи в турнири от категория ATP 500. Последното му поражение на това ниво датира от финала в Барселона през 2025 година, когато отстъпи пред датчанина Холгер Руне.

В осминафиналите във Виена испанецът ще се изправи срещу победителя от двубоя между представителя на домакините Юрий Родионов, който участва с покана от организаторите, и грузинеца Николоз Басилашвили.

#ATP 500 във Виена #Карлос Алкарас # Карен Хачанов

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