Карлос Насар демонстрира впечатляваща форма преди световното първенство (ВИДЕО)

Българската звезда във вдигането на тежести Карлос Насар показа отлична форма седмица преди участието си на световното първенство в Нинбо, Китай. Олимпийският шампион направи впечатляващ опит със 180 килограма в движението изхвърляне по време на тренировка.

Постижението е само с един килограм под световния стандарт от 181 кг в категория до 95 килограма. Насар демонстрира увереност при изпълнението, давайки сериозна заявка за силно представяне на предстоящия шампионат.

Основният конкурент на българина за световната титла се очаква да бъде иранецът Али Алипур, който също постигна 180 килограма в изхвърлянето по време на Азиатските игри в Нагоя преди месец.

Тогава Алипур записа 218 килограма в изтласкването и двубой от 398 килограма, с което подобри световния стандарт.

Предстоящият сблъсък между двамата се очертава като един от най-интересните на световното първенство, а демонстрираната от Насар форма дава сериозни основания за оптимизъм преди битката за златните медали.