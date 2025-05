Каролина и Едмънтън са на победа от класиране във финалите на своите конференции

Каролина Хърикейнс и Едмънтън Ойлърс са на победа от участие във финалите в своите конференции, след като спечелиха като домакини четвъртите си мачове и водят с 3:1 победи срещу Вашингтон Кепитълс и Лас Вегас Голдън Найтс.

В Албърта местният Едмънтън постигна победа с 3:0 над гостуващия Лас Вегас.

Едмънтън поведе още в 87-ата секунда. Конър Браун спечели битка на мантинелата с бранител на Вегас и прати успоредна шайба на вратата, където Енрике също се пребори с персонален пазач и откри резултата.

В 11-ата минута на срещата домакините водеха с 2:0 след втори гол на Енрике, дошъл от загубена шайба на противника при изнасяне в атака.

Adam Henrique goes between his legs for his second of the game! #StanleyCup



: @NHL_On_TNT & @SportsonMax ️ https://t.co/4TuyIATi3T

: @Sportsnet or stream on Sportsnet+ ️ https://t.co/4KjbdjVctF pic.twitter.com/koUddCQoBk