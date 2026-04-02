Картините на Реноар, Сезан и Матис, откраднати от музей в Италия, вероятно не са били застраховани

От полицията са били изненадани, че са откраднати произведения с относително ниска стойност

Три картини на френските майстори Пиер-Огюст Реноар, Пол Сезан и Анри Матис, откраднати от музей в Северна Италия миналата седмица, вероятно не са били застраховани, предаде Ройтерс, като цитира източници от пазара на произведения на изкуството.

Застраховател на произведения на изкуството заяви пред изданието на Ройтерс The Insurer, че картините, чиято стойност се оценява на около 10 милиона щатски долара, не са успели да получат застрахователно покритие поради високата цена.

Според информациите обирът е отнел само три минути от момента, в който крадците са проникнали през главния вход на фондация „Маняни Рока“, близо до Парма, в нощта на 22 март.

Те откраднали картините „Натюрморт с череши“ на Сезан, „Рибите“ на Реноар и „Одалиска на терасата“ на Матис, съобщи полицията.

Източник отбеляза, че са били изненадани от избора на крадците на произведения с относително ниска стойност от постоянните колекции на музея, които съдържат и творби на художници като Моне, Дюрер и Рубенс.

Липсата на търговска застраховка за картини като откраднатите не е необичайна, казват източници от бранша.

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
1
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
2
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
3
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
4
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
5
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали...
Христо Стоичков: Водим преговори с голям отбор да дойде за откриването на новия дом на ЦСКА
6
Христо Стоичков: Водим преговори с голям отбор да дойде за...

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
3
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
4
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
5
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
6
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от...

Още от: Любопитно

Парад на цветята в румънския град Тимишоара
Парад на цветята в румънския град Тимишоара
Екипажът на "Артемис II" видя за първи път обратната страна на Луната Екипажът на "Артемис II" видя за първи път обратната страна на Луната
Чете се за: 01:25 мин.
Лунната мисия "Артемис II": С какви препятствия се сблъсква екипажът? Лунната мисия "Артемис II": С какви препятствия се сблъсква екипажът?
Чете се за: 01:55 мин.
"По следите на Михайло Парашчук" – изложба в центъра на София "По следите на Михайло Парашчук" – изложба в центъра на София
Чете се за: 01:32 мин.
Астронавтите от "Артемис II" вече се движат по траекторията, която ще ги доближи до Луната Астронавтите от "Артемис II" вече се движат по траекторията, която ще ги доближи до Луната
Чете се за: 00:40 мин.
Започва благотворителната кампания към храм „Св. Архангел Михаил“ във Варна Започва благотворителната кампания към храм „Св. Архангел Михаил“ във Варна
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат
Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се...
Чете се за: 08:47 мин.
У нас
Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на премиера Андрей Гюров Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на премиера Андрей Гюров
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
Чете се за: 02:05 мин.
По света
След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на седмицата След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на седмицата
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
ЦИК назначава секционните избирателни комисии в чужбина
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Експлозиви са открити край "Турски поток" в Сърбия,...
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Католиците у нас празнуват Великден
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
