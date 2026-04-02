Картините на Реноар, Сезан и Матис, откраднати от музей в Италия, вероятно не са били застраховани

Три картини на френските майстори Пиер-Огюст Реноар, Пол Сезан и Анри Матис, откраднати от музей в Северна Италия миналата седмица, вероятно не са били застраховани, предаде Ройтерс, като цитира източници от пазара на произведения на изкуството.

Застраховател на произведения на изкуството заяви пред изданието на Ройтерс The Insurer, че картините, чиято стойност се оценява на около 10 милиона щатски долара, не са успели да получат застрахователно покритие поради високата цена.

Според информациите обирът е отнел само три минути от момента, в който крадците са проникнали през главния вход на фондация „Маняни Рока“, близо до Парма, в нощта на 22 март.

Те откраднали картините „Натюрморт с череши“ на Сезан, „Рибите“ на Реноар и „Одалиска на терасата“ на Матис, съобщи полицията.

Източник отбеляза, че са били изненадани от избора на крадците на произведения с относително ниска стойност от постоянните колекции на музея, които съдържат и творби на художници като Моне, Дюрер и Рубенс.

Липсата на търговска застраховка за картини като откраднатите не е необичайна, казват източници от бранша.