Задържаха "софийските биячи"
Стилияна Николова спечели сребърен медал в многобоя на...
Съдът остави в ареста жената, намушкала четирима души в...
Три картини на Реноар, Сезан и Матис бяха откраднати от италиански музей

полиция полицейска кола
Снимка: БТА
Три картини на Реноар, Сезан и Матис бяха откраднати от италиански музей, предадоха Франс прес и италиански медии, като се позоваха на карабинерите.

Четирима маскирани лица са влезли в музея на фондация "Маняни Рока" в Травесетоло, в района на Парма в нощта на 22 срещу 23 март. Крадците са разбили главния вход на вилата и след като са откраднали картините, са избягали през парка на музея.

Според италианската преса картините са "Рибите" на Реноар от 1917 г., "Натюрморт с череши" на Сезан от 1885-1887 г. и "Одалиската на терасата" на Матис от 1922 г.

По случая се води разследване и се проучват кадри от охранителните камери на музея и на околни жилища и магазини.

Фондацията "Маняни Рока" е подслонила във вилата си колекцията на магната Луиджи Маняни, живял от 1906-1984 г. В нея има творби на Гоя, Моне, Рубенс, Джорджо Моранди и др.

Русия e продала 15 тона злато през последните два месеца заради растящите военни разходи
В знак на благодарност: Кръстиха спасеното в кърджалийско агне на Марияна Векилска
Гледайте финалния мач от турнира FIFA Series България - Индонезия по БНТ 3
Ръстът на цените на горивата удариха и по таксиметровия бранш
Съдът остави в ареста жената, намушкала четирима души в София (СНИМКИ)
Пет политически партии влизат в парламента, а една е под чертата, сочи проучване на "Алфа Рисърч"
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
Готвят цялостен пакет от мерки за ограничаване на покачването на цените и подкрепа на потребителите
Седем кучета бягат заедно и изминават километри, за да се върнат у дома
Още от: Култура

Соня Йончева и Надин Сиера участват на фестивала “OPERA OPEN” в Пловдив
Раздадоха наградите "Икар" Раздадоха наградите "Икар"
На "Оскар"-и в Житница: Как "Сантиментална стойност" покори и българското село На "Оскар"-и в Житница: Как "Сантиментална стойност" покори и българското село
Нова локация: Наградите "Оскар" напускат Холивуд Нова локация: Наградите "Оскар" напускат Холивуд
Започна 26-ото издание на Европейски музикален фестивал в София Започна 26-ото издание на Европейски музикален фестивал в София
Преди финала на "Мамник": Тайни от снимачната площадка Преди финала на "Мамник": Тайни от снимачната площадка
Подготвят ли САЩ наземна офанзива в Иран?
Съдът остави в ареста жената, намушкала четирима души в София (СНИМКИ) Съдът остави в ареста жената, намушкала четирима души в София (СНИМКИ)
Задържаха "софийските биячи" Задържаха "софийските биячи"
Пет политически партии влизат в парламента, а една е под чертата, сочи проучване на "Алфа Рисърч" Пет политически партии влизат в парламента, а една е под чертата, сочи проучване на "Алфа Рисърч"
Андрей Гюров: С пакета от мерки имаме за цел да спрем поскъпването...
Милена Милотинова: БНТ осигурява 2000 минути безплатно време за...
В знак на благодарност: Кръстиха спасеното в кърджалийско агне на...
През април най-ниските температури ще са между минус 5° и...
