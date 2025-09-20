Късен гол върна Болоня на победния път в Серия А

Болоня се върна на победния път в Серия А. На свой терен тимът надви Дженоа с 2:1 в мач от четвъртия кръг.

Мачът на стадион "Ренато Дал'Ара" вървеше към равенство, когато главният съдия Джузепе Колу реши да даде дузпа за домакините за игра с ръка в наказателното поле на полузащитника на Дженоа Валентин Карбони. Точен за победителите бе Рикардо Орсолини, който вкара за втория успех на Болоня от началото на сезона в италианския елит.

Дженоа поведе в 63-тата минута чрез Микаел Елертсон, но десет по-късно Сантиаго Кастро изравни за 1:1.

Така се стигна до продължението на мача, когато несъобразителната игра на Карбони лиши тима от Генуа от това да си тръгне с поне точка.

В класирането Болоня е на осма позиция с 6 точки, докато Дженоа е на 17-о място с 2 точки.