ИЗВЕСТИЯ

Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното...
Чете се за: 05:27 мин.

Късен обрат донесе втори успех на Барселона в Ла Лига

Станко Димов
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Каталунците вкараха три гола след почивката.

Барселона
Снимка: БГНЕС
Шампионът на Испания Барселона записа драматична победа с 3:2 при гостуването си на Леванте в среща от втория кръг на Ла Лига. Каталунците изоставаха с 0:2 до почивката, но успяха да осъществят пълен обрат в мача и да си тръгнат с трите точки. Победата е втора поредна за Барса в шампионата, след като на старта възпитаниците на Ханзи Флик се наложиха с 3:0, отново далеч от дома, над Майорка.

Барселона изигра слабо първо полувреме и се оттегли за почивка при два гола пасив. Иван Ромеро откри резултата в 15-ата минута, след като беше намерен добре в полето и с прецизен удар изправи на крака феновете на домакините. В самия край на първата част Леванте получи прави да изпълни дузпа за игра с ръка в полето, а от „бялата точка“ Хосе Моралес не сгреши – 2:0.

Барселона обаче отговори светкавично и бързо успя да изравни резултата след почивката. В 49-та минута Педри се разписа с хубав удар извън полето, а три по-късно Феран бе точен след центриране от корнер и изравни за 2:2. В добавеното време на срещата Ламин Ямал центрира остро в полето, където Елхесабал си отбеляза атрактивен автогол с глава и Барса си тръгна с трите точки.

#ФК Леванте #Ла Лига 2025/26 #ФК Барселона

