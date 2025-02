Късен щурм на Манчестър Юнайтед измъкна точката срещу Евертън

Евертън и Манчестър Юнайтед завършиха наравно 2:2 на "Гудисън Парк" в мач от 26-ия кръг на Висшата лига. "Червените дяволи" проспаха първите 70 минути от срещата, в които "карамелите" успяха да поведат с 2:0. Все пак селекцията на Рубен Аморим съумя да се добере до точката след гол на Бруно Фернандеш, с първия точен удар на тима от Манчестър, и първото попадение на Мануел Угарте с червената фланелка.

Така Евертън се изкачи във временното класиране на английския шампионат до 12-ото място с 31 точки, а Манчестър Юнайтед е 15-и с една точка по-малко.

В 19-ата минута центриране на Джак Харисън от ъглов удар предизвика голям хаос в наказателното поле на "червените дяволи". В крайна сметка топката стигна до нападателя на Евертън Бето, който от близко разстояние откри резултата.

"Карамелите" удвоиха предимството си в 33-ата минута, благодарение на Абдулай Дукуре. Домакините изградиха много добро нападение, което доведе до шут на Харисън, който беше избит от Андре Онана, но полузащитникът се възползва от подценяването на ситуацията от Хари Магуайър и добави кълбото в мрежата на камерунеца.

Обстановката на "Гудисън Парк" не се промени след почивката и мърсисайдци продължаваха да контролират темпото на игра. В 65-ата минута Дукуре можеше да добави ново попадение на сметката си, след като засече центриране отдясно на Джейк О'Брайън, но Онана предотврати трети гол във вратата си.

Седем минути по-късно Манчестър Юнайтед накара съперника да съжалява за изпусната възможност. Бруно Фернандеш бе точен от пряк свободен удар от дъгата на наказателното поле. Това бе и първият точен изстрел на гостите в мача.

"Червените дяволи" се възползваха от подема и в 80-ата минута успяха да се доберат и до равенство. Домакините не съумяха да изчистят по най-добрия начин центриране на Фернандеш от пряк свободен удар и така топката стигна до Мануел Угарте, който отбеляза първия си гол с червената фланелка.

