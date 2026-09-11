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Къщата музей „Иван Вазов“ в Сопот отваря врати с обновена експозиция

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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къщата музей bdquoиван вазовldquo сопот отваря врати обновена експозиция
Снимка: БТА
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Къщата музей „Иван Вазов“ в Сопот отваря отново врати с обновената експозиция „Домът на Вазови“.

Посетителите ще се запознаят със семейството в най-човешките му моменти – в детските игри, около общата трапеза, сред книгите и писмата, които майката, братята и сестрите си разменят през целия живот. Разказът преминава през училищната стая и творческия кабинет, през написването на „Под игото“, военните битки и обществените изпитания.

Сградата не само е цялостно обновена, но са защитени стенописите, експонатите и архивите, които пазят паметта за Вазов и неговото семейство.

Освен обновяването на съществуващата музейна сграда, по проекта е изграден и нов образователен център. Пространството е създадено специално за работа с деца, ученици и организирани групи, които са сред основните посетители на музея. В него малките посетители не просто ще научат факти за Иван Вазов, а ще открият неговия свят чрез творчество, игра и лично преживяване, добавя тя.

Проектът е реализиран след открит архитектурно-дизайнерски конкурс, организиран от Фондация „Америка за България“ в партньорство с къща музей „Иван Вазов“ и Община Сопот.

#експозиция „Домът на Вазови“ #къща музей "Иван Вазов" #Сопот

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