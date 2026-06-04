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Къщи и дворове са залети в котленското село Тича, под вода е и част от пътя Котел – Омуртаг

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Областният упавител на Сливен задейства системата за ранно предупреждение BG-ALERT

хората засегнатите наводнения райони следят указанията местните власти призоваха здравното министерство
Снимка: илюстративна
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Река Черна излезе от коритото си и наводни котленското село Тича след обилни валежи в региона. Залети са къщи и дворове, нанесени са сериозни материални щети. За щастие, към момента няма данни за пострадали или бедстващи хора.

​Стихията е заляла и участък от републиканския път, свързващ Котел и Омуртаг, което прави преминаването в района изключително опасно.

Заради усложнената обстановка областният управител на Сливен задейства системата за ранно предупреждение BG-ALERT. Ситуацията на място остава тревожна.

#къщи и дворове #село Тича #Котел #река Черна #омуртаг #наводнение

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