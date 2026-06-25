НА ЖИВО: Брифинг на прокуратурата и полицията за катастрофата на АМ "Тракия"

Брифинг на прокуратурата и полицията за катастрофата на АМ "Тракия" - в района на село Зимница, при която загинаха трима души.

Информация по случая представят прокурор Живко Илиев от Окръжна прокуратура - Ямбол, наблюдаващ по досъдебното производство, и старши комисар Добрин Димитров - директор на ОД на МВР - Ямбол.

До катастрофата се стигна, след като камионът спука гума, навлезе в насрещното движение и премаза автомобила, който е пътувал за футболен турнир в Албена. Заради смъртта на двете момчета президентът на „Славия“ Венци Стефанов обяви едномесечен траур.



