Каспер Рууд не остави шанс на Алехандро Давидович и продължава уверено защитата на титлата в Мадрид

Действащият шампион Каспер Рууд продължава силното си представяне на турнира от сериите Мастърс 1000 в Мадрид, след като елиминира Алехандро Давидович в третия кръг с категоричното 6:3, 6:1 за едва час и 20 минути игра.

Норвежецът демонстрира, че се чувства отлично в условията на по-голямата надморска височина в испанската столица, като доминираше през по-голямата част от срещата. Мачът бе прекъснат за кратко заради технически проблем с мрежата, но това не повлия на ритъма на Рууд.

Давидович влезе в турнира без особени очаквания, след като наскоро се възстанови от травма в коремната област, която го извади от надпреварите в Монте Карло и Барселона.

С отпадането му испанското участие в основната схема при мъжете значително намаля. От първоначалните седем представители, в турнира останаха само мадридчаните Рафа Ходар и Дани Мерида, които ще се опитат да продължат участието на домакините в надпреварата.