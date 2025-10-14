БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Катар е 24-ият отбор, който си осигури участие на Мондиал 2026

Възпитаниците на Хулен Лопетеги си гарантираха място на световното първенство.

Катар
Снимка: БТА
Слушай новината

Националният отбор на Катар се класира за световното първенство по футбол през 2026 г., след като победи ОАЕ с 2:1 у дома в квалификационен мач. Мачът от четвъртия кръг на група А се проведе в Ал Райян.

Буалем Хухи (49-ата минута) и Педро Мигел (74) отбелязаха за Катар. Султан Адил Аламири върна един гол за ОАЕ в добавеното време. От 89-та минута Катар остана с 10 души, след като Тарек Салман беше изгонен.

Воден от испанеца Хулен Лопетеги, Катар спечели четири точки и завърши на първо място в група А. Катар беше домакин на последното световно първенство през 2022 година.

Тимът на ОАЕ, който все още имат шанс да се класират за световното първенство и ще играе в плейофите, завърши втори в група А. Оман завърши трети с една точка.

Към този момент 24 отбора са се класирали за световното първенство през 2026 г.: Австралия, Парагвай, Колумбия, Еквадор, Бразилия, Уругвай, САЩ, Мароко, Мексико, Тунис, Египет, Канада, Алжир, Япония, Гана, Кабо Верде, Нова Зеландия, Иран, Аржентина, Узбекистан, Йордания, Южна Корея, Южна Африка и Катар. Общо 48 отбора ще участват в турнира.

