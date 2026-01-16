Катастрофа блокира движението по Е-79 между Враца и Мездра

Движението по път Е-79 между Враца и Мездра е блокирано заради катастрофа. Затворени са и двете ленти на пътното платно в посока Мездра.

Катастрофирал е тир, а ремаркето му се е обърнало през пътното платно и блокира и двете ленти за движение в посока Мездра.

Няма информация за пострадали хора при инцидента. Тепърва ще се установяват и причините за катастрофата.

Организирани са два обходни маршрута - за всички МПС по общински път Враца - Крапец - Боденец - Мездра и втори само за леки автомобили по път III-1004 Враца - Челопек - Лютиброд.