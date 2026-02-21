БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Община Ардино отново обяви частично бедствено положение
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Катастрофа блокира участък от пътя София – Варна в района на великотърновското село Балван

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Запази
Катастрофа блокира участък от пътя София – Варна в района на великотърновското село Балван
Слушай новината

Катастрофа блокира участък от пътя София – Варна. Произшествието е станало в района на разклона за великотърновското село Балван.

Джип се е ударил в снегорин. Тежко пострадали няма. Пътят не е затворен, но движението е затруднено и се регулира от служители на "Пътна полиция". Вече има образувала се и километрична колона от автомобили.

Към момента затворени пътни участъци в област Велико Търново няма. Пътищата са проходими при зимни условия, като се почистват и обработват постоянно. Има сигнали за закъсали автомобили в района на Прохода на Републиката, в района на Полски Тръмбеш и на други места, като се обработват своевременно.

От Областната дирекция на МВР – Велико Търново апелират шофьорите да са внимателни, да се движат със съобразена скорост и да не тръгват на път, ако автомобилите им не са подготвени за зимни условия.

#пътя София - Варна #село Балван #катастрофа

Последвайте ни

ТОП 24

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
1
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
2
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
3
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите да тръгват на път подготвени
4
АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите да тръгват...
Затварят столичното летище на 23 и 24 февруари през нощта заради ремонт
5
Затварят столичното летище на 23 и 24 февруари през нощта заради...
Откриха потънал изчезналия риболовен кораб в морето край Созопол
6
Откриха потънал изчезналия риболовен кораб в морето край Созопол

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
3
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
4
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
5
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
6
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...

Още от: Регионални

Проблеми по пътищата в Северозападна България заради снега
Проблеми по пътищата в Северозападна България заради снега
Община Ардино отново обяви частично бедствено положение Община Ардино отново обяви частично бедствено положение
Чете се за: 00:57 мин.
Затвориха временно пътя за Велинград заради паднали камъни и скална маса Затвориха временно пътя за Велинград заради паднали камъни и скална маса
Чете се за: 00:55 мин.
Тревожна статистика: Всяко трето дете в Пловдив е с наднормено тегло Тревожна статистика: Всяко трето дете в Пловдив е с наднормено тегло
Чете се за: 02:42 мин.
Пътят София – Самоков остава затворен заради опасност от падане на скални късове Пътят София – Самоков остава затворен заради опасност от падане на скални късове
Чете се за: 00:30 мин.
Потъналият кораб край Созопол: Остава неясна съдбата на изчезналите рибари в морето Потъналият кораб край Созопол: Остава неясна съдбата на изчезналите рибари в морето
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Община Ардино отново обяви частично бедствено положение
Община Ардино отново обяви частично бедствено положение
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Проблеми по пътищата в Северозападна България заради снега Проблеми по пътищата в Северозападна България заради снега
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Затвориха временно пътя за Велинград заради паднали камъни и скална маса Затвориха временно пътя за Велинград заради паднали камъни и скална маса
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Усложнена зимна обстановка в събота Усложнена зимна обстановка в събота
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Започнаха обработки срещу заледявания в София заради снеговалежа
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Нова търговска война? – Тръмп налага нови глобални мита от 10%
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Потъналият кораб край Созопол: Остава неясна съдбата на изчезналите...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Войната в Украйна: САЩ с основна роля при прекратяване на огъня
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ