Катастрофа блокира участък от пътя София – Варна в района на великотърновското село Балван

Катастрофа блокира участък от пътя София – Варна. Произшествието е станало в района на разклона за великотърновското село Балван.

Джип се е ударил в снегорин. Тежко пострадали няма. Пътят не е затворен, но движението е затруднено и се регулира от служители на "Пътна полиция". Вече има образувала се и километрична колона от автомобили.

Към момента затворени пътни участъци в област Велико Търново няма. Пътищата са проходими при зимни условия, като се почистват и обработват постоянно. Има сигнали за закъсали автомобили в района на Прохода на Републиката, в района на Полски Тръмбеш и на други места, като се обработват своевременно.

От Областната дирекция на МВР – Велико Търново апелират шофьорите да са внимателни, да се движат със съобразена скорост и да не тръгват на път, ако автомобилите им не са подготвени за зимни условия.