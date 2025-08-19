БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Катастрофа между два тира е блокирала АМ „Хемус" в посока София-Варна

от Елена Николова
Трафикът от София към Варна се пренасочва през подбалканския път

Катастрофа между два тира е блокирала АМ „Хемус“ в посока София-Варна
Снимка: БТА
Слушай новината

Катастрофа между два тира е блокирала автомагистрала "Хемус“ в посока София-Варна при 17 км, съобщиха за БНТ от МВР. Няма пострадали при инцидента.

От дирекцията обясниха, че ТИР, движещ се в посока София, е преминал през мантинелата и е блъснал друг, който се движи в обратната посока. Трафикът от София към Варна се пренасочва през подбалканския път.

От Агенция "Пътна инфраструктура" уточняват, че трафикът към Варна се пренасочва по път I-6 София – Саранци – път III-1001 Горно Камарци – път I-1 София - Ботевград - АМ "Хемус".

На място има тежка техника, която работи по отстраняването на тировете.

#София #автомагистрала "Тракия" #катастрофа #Варна

