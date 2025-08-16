БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на...
Чете се за: 05:05 мин.
Приключи първият етап от срещата между Тръмп и Путин
Чете се за: 01:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Следвай на живо

СРЕЩАТА ТРЪМП - ПУТИН

Кая Калас: Решимостта на Тръмп е от жизненоважно значение за войната в Украйна

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
Запази
първият дипломат кая калас пристига вашингтон
Снимка: БТА
Слушай новината

Върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас каза в разпространено днес изявление, че Русия няма намерение да прекрати войната в Украйна "в близко бъдеще", но САЩ имат силата да наложат провеждането на сериозни преговори, предаде Ройтерс.

"Решимостта на президента (Доналд) Тръмп да постигне мирно споразумение е от жизненоважно значение... Путин продължава да протака преговорите и се надява, че ще се измъкне. Той напусна Анкоридж без да поеме никакви ангажименти", заяви ръководителят на европейската дипломация.

"САЩ имат силата да принудят Русия да преговаря сериозно. ЕС ще работи с Украйна и САЩ", изтъкна Калас.

#срещата Тръмп-Путин #Кая Калас

Водещи новини

След срещата Тръмп-Путин: Ще има ли втора среща Зеленски-Путин-Тръмп?
След срещата Тръмп-Путин: Ще има ли втора среща Зеленски-Путин-Тръмп?
Чете се за: 08:07 мин.
По света
Европейските лидери за срещата Тръмп-Путин: “Няма сделка, докато няма сделка” Европейските лидери за срещата Тръмп-Путин: “Няма сделка, докато няма сделка”
Чете се за: 03:55 мин.
По света
След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на двамата президенти След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на двамата президенти
Чете се за: 05:05 мин.
По света
Голям пожар избухна край Българово, евакуират живущите на юг от града Голям пожар избухна край Българово, евакуират живущите на юг от града
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Загиналият в тежката катастрофа в София е сирийски лекар
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Заловиха 245 кг марихуана на българо-турската граница
Чете се за: 02:10 мин.
Балкани
Продължава борбата с пожара край село Илинденци в Пирин
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Започна възстановяването на железопътната инфраструктура след...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ