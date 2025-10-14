БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кая Николова остава в Марица

от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Запази

През изминалата кампания волейболистката спечели златен дубъл – титла и Купа на България.

Кая Николова
Снимка: Официален сайт
Слушай новината

Центърът на Марица Кая Николова ще започне своя втори сезон с жълто-сините. През изминалата кампания Кая спечели златен дубъл – титла и Купа на България, и бе част от отбора, преминал груповата фаза на Шампионската лига за първи път.

Кая Николова стана шампионка на България и с девойките старша възраст на Марица, добавяйки още един златен успех към колекцията си.

Николова има богата визитка в националните гарнитури на България. През 2021 г. завоюва бронз на Европейското първенство с отбора до 16 години, сребърна медалистка е от Балкански първенства, а това лято достига четвъртото място на Световното първенство до 21 години. Част е и от женския национален отбор, с който има участия във Волейболната лига на нациите.

#Кая Николова #ВК Марица 2022 Пловдив

