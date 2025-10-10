Казахстан громи в световните квлификации

Националният отбор на Казахстан по футбол се върна на победния път в квалификациите за Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико. Казахстанците разгромиха Лихтенщайн с 4:0 в мач от група J пред тяхна публика.

В Астана домакините бяха по-класният отбор и имаха много повече ситуации за гол от своя съперник, който инкасира шеста загуба в шест мача и остава на дъното в групата с голова разлика 0:23.

Галимжан Кенжебек даде преднина на Казахстан в 26-ата минута с много красив фалцов удар от границата на наказателното поле, с който не остави шансове на вратаря на гостите Бенямин Бюхел за 1:0.

Само две минути след това пробив на Кенжебек по лявото крило хвана отбраната на Лихтенщайн неподготвена и той върна топката към непокрития Бахтийор Зайнутдинов, който на празна врата покачи на 2:0.

Точно преди почивката Лихтенщайн пропусна най-чистия си шанс за гол, но бранител на домакините изби от голлинията.

През второто полувреме Казахстан продължи да диктува темпото на игра. В 59-ата минута Кенжебек вкара втория си гол в мача, а крайното 4:0 оформи Алибек Касим в 81-вата минута.

След шест изиграни мача Казахстан е на четвърто място в групата с 6 точки, на пет зад лидера Република Северна Македония.