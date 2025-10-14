Казийски: Ще се опитам да предам опита си на по-младите

Дълго време в чужбина съм натрупал знания и технически умения, които ще се опитам да предам на по-младите, пък и на по-старите. Аз съм с разлика по-стар от останалите ми съотборници, така че има опит, който да съм натрупал и мога да предам. Това коментира новото попълнение на волейболния Локомотив Авиа Матей Казийски, който говори пред официалната страница на Националната волейболна лига във Фейбсук

В началото на септември опитният състезател подсили волейболния вицешампион и се завърна в българското първенство.

Сезонът за "черно-белите" започва през тази седмица с битката за Суперкупата на България. Турнирът ще се проведе на 18 и 19 октомври във формат с четири отбора, като в единия полуфинал Локомотив ще се изправи срещу Нефтохимик 2010 (Бургас) в събота. В другия полуфинал пък шампионът Левски среща Берое 2016 (Стара Загора).