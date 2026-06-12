Кейти Боултър поднесе сензация в Куинс, елиминира световната №2 Елена Рибакина

Британската тенисистка Кейти Боултър се класира за полуфиналите на турнира на трева в Куинс Клъб, след като постигна престижна победа над световната №2 Елена Рибакина. Представителката на домакините се наложи с 7:5, 2:6, 6:4 след повече от два часа и половина игра.

Рибакина изигра втория си мач за деня, след като по-рано преодоля миналогодишната шампионка Татяна Мария в тежък трисетов сблъсък. Натоварената програма бе следствие от отложените срещи заради дъждовното време в Лондон.

Подкрепяна от местната публика, Боултър демонстрира стабилна игра в ключовите моменти и стигна до един от най-значимите успехи в кариерата си. Така тя намери място сред четирите най-добри в надпреварата.

На полуфиналите британката ще се изправи срещу хърватката Дона Векич, която победи Каролина Плишкова от Чехия с 6:4, 4:6, 6:3.

Другата полуфиналистка е американката Ива Йович. Тя се наложи над сънародничката си Аманда Анисимова с 6:2, 3:6, 6:3 и очаква победителката от двубоя между Ема Ръдукану и Камила Рахимова.