Кейти Пери и Джъстин Трюдо – новата звездна двойка

Поп звездата Кейти Пери и бившият канадски премиер Джъстин Трюдо предизвикаха истинска сензация, след като бяха забелязани хванати за ръце в Париж. Снимките и видеата от тяхната разходка из френската столица бързо се разпространиха в социалните мрежи и предизвикаха бурни реакции от фенове по целия свят.

Двамата изглеждаха усмихнати и спокойни, докато се разхождаха из центъра на града. Нито Пери, нито Трюдо са коментирали публично отношенията си, но появата им заедно засили слуховете за нова романтична връзка.

Кейти Пери, известна с хитовете си „Firework“ и „Roar“, наскоро приключи участието си в музикалното шоу „American Idol“. Джъстин Трюдо пък подаде оставка като министър-председател на Канада по-рано тази година. Феновете вече наричат двойката „най-неочакваният тандем на 2025 година“.