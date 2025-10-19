БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Сензационни отломки от миналото: Кораб на дъното пред...
Чете се за: 06:07 мин.
Ексклузивно пред БНТ говори Кристин Лагард: Еврозоната -...
Чете се за: 07:37 мин.
За по-малко от 7 минути: Бързи и дръзки крадци проникнаха...
Чете се за: 03:52 мин.
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви...
Чете се за: 02:47 мин.
Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при...
Чете се за: 00:30 мин.

Кевин Дюрант подписа двегодишен договор с Хюстън Рокетс

Спорт
Американецът стана най-скъпоплатеният играч в историята на НБА.

Кевин Дюрант Финикс Сънс
Снимка: БТА
Четирикратният олимпийски шампион с тима на САЩ Кевин Дюрант подписа договор с отбора на Хюстън Рокетс, съобщи ESPN.

Новият контракт е за две години е и на стойност 90 милиона долара, като има опция и за продължение през сезон 2027/28. Дюрант имаше право на продължение на договора срещу максимален размер от 120 милиона долара, ако избере отново Хюстън, но той направи известна отстъпка, за да гарантира финансовата гъвкавост на клуба и да положи основата на дългогодишно партньорство.

Така Дюрант става лидер в историята на НБА по общите спечелени пари - 598,2 милиона долара, като това са сумите от всичките му договори. Той надмина по този показател четиркратния шампион в НБА ЛеБрон Джеймс от Лос Анджелис Лейкърс, който е с общо 583,9 милиона долара.

Хюстън привлече 37-годишния Кевин Дюрант през юли в резултат на замяна с Финикс Сънс. Той е единственият четирикратен олимпийски шампион по баскетбол. Дюрант два пъти е бил най-полезен играч във финалите на НБА и 15 пъти е бил участник в Мача на звездите. Той е играл още за Оклахома, Голдън Стейт, с който два пъти е шампион, както и Бруклин.

#Кевин Дюрант #Хюстън Рокетс

