Вяра Илиева от Вяра Илиева
Спорт
Договорът на 35-годишния германец е за три години.

Кевин Трап застава на вратата на новака във френската Лига 1 ФК Париж
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Новакът във френската Лига 1 ФК Париж подписа с вратаря на Айнтрахт Франкфурт - Кевин Трап.

Споразумението с 35-годишния германец е за три години.

През сезон 2024/25 Трап игра в 36 мача във всички турнири, допусна 46 гола и запази 10 чисти мрежи. Също така спечели Лига Европа с Айнтрахт през сезон 2021-2022.

"ФК Париж с гордост приветства Кевин и му пожелава топло посрещане в клуба. Добре дошъл, Кевин“, написаха от клуба в социалните си мрежи.

Трансферната сума е 1 милион евро. Очаква се германецът да бъде първоначално резерва на младежкия национал на Франция - Обед Нкамбадио.

Вратарят, който положи големи усилия, за да се присъедини към ФК Париж, ще се завърне в Лига 1 и столицата, където прекара три години с ПСЖ между 2015 и 2018 г.

