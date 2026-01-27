БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът остави в ареста шофьора, убил 9-годишно дете в...
Чете се за: 01:40 мин.
Президентът Илияна Йотова продължава срещите си за...
Чете се за: 01:07 мин.
БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и...
Чете се за: 02:57 мин.
Рая Назарян след срещата си с президента Илияна Йотова:...
Чете се за: 02:37 мин.
Частично бедствено положение в шест села в Община Ардино
Чете се за: 00:32 мин.
Проф. Ива Христова: Четири области са в предепидемична...
Чете се за: 03:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

КФН отчита повишена доходност на пенсионите фондове у нас

Светозар Костадинов от Светозар Костадинов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Положителна е доходността на пенсионите фондове у нас за изминалите две години, отчита Комисията за финансов надзор.

Минималната доходност на десетте универсални пенсионни фонда е над 3% на годишна база. При доброволното пенсионно осигуряване среднопретеглената доходност за периода е 7,5%. Данните идват на фона на поправките в Кодекса за социално осигуряване и въвеждането на мултифондов модел.

Повече за реформата можете да научите в новия епизод на специализирания подкаст "Бизнес.бг" на БНТ, който ще бъде в онлайн каналите на БНТ утре.

Мирослав Маринов, Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване: "Огромният недостатък, който има действащата система в момента, е, че се инвестират средствата по един и същи начин за всички осигурени лица наведнъж. При 4 млн. осигурени лица във фондовете те следват един и същи инвестиционен портфейл, който не отговаря на изискванията на 16-годишните лица, които влизат в системата и на 65-годишните, които излиза от сиситемата и започват да получават пенсия. Опитваме се".

Христина Христова, експерт и бивш социален министър: "Правилно е планирано и възрастовият цикъл на хората, защото хората до 50-годишна възраст имат и по-дълъг хоризонт на пазара на труда и възможност да внасят и, ако се получавт не много благоприятни резултати за доходност, това да се коригира във времето. Тези вече над 50-годишна възраст до към три години преди пенсиониране, разбира се, също по един логичен начин естествено да е по-балансирано, намалява."

#КФН #пенсионни фондове

Последвайте ни

ТОП 24

БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и търговците не могат да я отказват
1
БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и...
Пешеходец загина на място при тежка катастрофа на околовръстния път в Ямбол
2
Пешеходец загина на място при тежка катастрофа на околовръстния път...
Близо 68% от всички левови банкноти са вече изтеглени от обращение
3
Близо 68% от всички левови банкноти са вече изтеглени от обращение
Дъждът ще премине в сняг и ще се образува нова снежна покривка
4
Дъждът ще премине в сняг и ще се образува нова снежна покривка
Свлачище затвори за кратко прохода Троян – Кърнаре
5
Свлачище затвори за кратко прохода Троян – Кърнаре
Внукът на Цветелин Кънчев е задържан
6
Внукът на Цветелин Кънчев е задържан

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
3
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
4
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
5
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Общество

Сливенският митрополит дари 5000 евро за нов концертен роял на музикалното училище в Бургас
Сливенският митрополит дари 5000 евро за нов концертен роял на музикалното училище в Бургас
Протест срещу влизането ни в Съвета за мир се провежда в София Протест срещу влизането ни в Съвета за мир се провежда в София
Чете се за: 01:17 мин.
Училищни психолози предлагат "час по емпатия" срещу насилието сред деца Училищни психолози предлагат "час по емпатия" срещу насилието сред деца
Чете се за: 04:07 мин.
БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и търговците не могат да я отказват БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и търговците не могат да я отказват
13247
Чете се за: 02:57 мин.
"В търсене на потънали светове" – гледайте филма на Мария Чернева от поредицата "В кадър" "В търсене на потънали светове" – гледайте филма на Мария Чернева от поредицата "В кадър"
Чете се за: 02:20 мин.
Проф. Ива Христова: Четири области са в предепидемична ситуация Проф. Ива Христова: Четири области са в предепидемична ситуация
Чете се за: 03:25 мин.

Водещи новини

Нови политически коментари за излизането на Румен Радев на партийния терен (ОБЗОР)
Нови политически коментари за излизането на Румен Радев на...
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Всеки втори българин очаква да види нови лица в проекта на Румен Радев Всеки втори българин очаква да види нови лица в проекта на Румен Радев
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Седмица на консултации за служебен премиер: Рая Назарян първа се срещна с президента Илияна Йотова Седмица на консултации за служебен премиер: Рая Назарян първа се срещна с президента Илияна Йотова
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Спецполицаи от отряд "Кобра" на СДВР с акция в Костинброд Спецполицаи от отряд "Кобра" на СДВР с акция в Костинброд
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
6 села в община Ардино са откъснати от света, след като река Арда...
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Координационният център: На пазара има достатъчно евро, изтеглянето...
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
България изрази критики към подхода на Скопие в диалога за ЕС
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Треска за злато – кои държави забогатяха от войните?
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ