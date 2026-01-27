Сливенският митрополит дари 5000 евро за нов концертен роял на музикалното училище в Бургас

Сливенският митрополит Арсений направи щедро дарение от името на Сливенската света митрополия за закупуването на нов концертен роял за младите таланти на града. Днес Негово Високопреосвещенство посети Националното училище за музикално и сценично изкуство "Проф. Панчо Владигеров" в Бургас. Владиката бе придружен от протосингела на Сливенска митрополия архимандрит Димитрий и г-н Рафаил Янакиев, сътрудник на митрополита.

По време на посещението си митрополит Арсений дари 5000 евро за закупуването на нов концертен роял – инструмент, който ще подпомогне професионалното развитие на учениците.

Освен финансовата подкрепа сливенският митрополит подари на училището света икона и печатни издания от Епархийското издателство – духовни дарове със силна символика, които ще заемат достойно място в институцията и ще напомнят за връзката между духовността, образованието и изкуството.

Ръководството на НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров" и директорът Димитър Маджаров изразиха своята искрена признателност за оказаната подкрепа и внимание.

От Фондация "Солинария" съобщиха, че към момента са събрани 26 770 евро – значителна част от необходимите 63 000 евро за закупуването на новия инструмент.