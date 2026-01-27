Сливенският митрополит дари 5000 евро за нов концертен роял на музикалното училище в Бургас

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Илияна Йотова продължава срещите си за...
Чете се за: 01:07 мин.
БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и...
Чете се за: 02:57 мин.
Рая Назарян след срещата си с президента Илияна Йотова:...
Чете се за: 02:37 мин.
Частично бедствено положение в шест села в Община Ардино
Чете се за: 00:32 мин.
Проф. Ива Христова: Четири области са в предепидемична...
Чете се за: 03:25 мин.

Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Сливенският митрополит Арсений направи щедро дарение от името на Сливенската света митрополия за закупуването на нов концертен роял за младите таланти на града. Днес Негово Високопреосвещенство посети Националното училище за музикално и сценично изкуство "Проф. Панчо Владигеров" в Бургас. Владиката бе придружен от протосингела на Сливенска митрополия архимандрит Димитрий и г-н Рафаил Янакиев, сътрудник на митрополита.

По време на посещението си митрополит Арсений дари 5000 евро за закупуването на нов концертен роял – инструмент, който ще подпомогне професионалното развитие на учениците.

Освен финансовата подкрепа сливенският митрополит подари на училището света икона и печатни издания от Епархийското издателство – духовни дарове със силна символика, които ще заемат достойно място в институцията и ще напомнят за връзката между духовността, образованието и изкуството.

Ръководството на НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров" и директорът Димитър Маджаров изразиха своята искрена признателност за оказаната подкрепа и внимание.

От Фондация "Солинария" съобщиха, че към момента са събрани 26 770 евро – значителна част от необходимите 63 000 евро за закупуването на новия инструмент.

"В този град растат деца, които свирят така, че светът замълчава. Деца, които се борят за всяка нота, учат, репетират и мечтаят. Те заслужават инструмент, който да отговори на тяхната отдаденост. Продължаваме – защото знаем, че заедно можем да направим това реалност", заявиха от фондацията.

