Бюджет 2026: Какво предвижда новата финансова рамка?
Чете се за: 05:37 мин.
Какво заплащане ще получат тези, които ще работят около...
Чете се за: 02:10 мин.
Ето го плана на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна
Чете се за: 09:15 мин.

Чете се за: 01:10 мин.
Деца
Кипър създава висше училище по морски науки
Кипър създава ново държавно висше училище по морски науки, технологии и устойчиво развитие, което ще бъде разположено в крайбрежния град Ларнака. Решението е част от националната стратегия за модернизиране и децентрализация на висшето образование.

Новото училище ще бъде част от Кипърския технологичен университет в Лимасол и ще подготвя студенти в сфери като морски науки, иновации, морски технологии и устойчивото развитие на синята икономика.

Правителството посочва, че този проект ще подкрепи развитието на региона и ще превърне Ларнака в център за морска експертиза. Новата структура ще засили връзките между университетите и индустрията, особено в морския сектор.

Местните власти, бизнесът и ръководството на Кипърския технологичен университет приветстват идеята. Създаването на подобно учебно заведение е било дългогодишно желание на общността в Ларнака.

Очаква се първите студенти да започнат обучение през септември 2027 година.

