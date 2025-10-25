Кипър става център на морските иновации: начало на Международния фестивал на морския туризъм 2025

Под мотото „Морета на иновациите“ в Кипър започна Международният фестивал на морския туризъм 2025 – едно от най-важните световни събития в сектора.

За първи път този фестивал се провежда на острова, което утвърждава Кипър не само като топ дестинация за плажове и яхти, но и като център на морското образование, екологията и т.нар. „синя икономика“.

Събитието събира в модерното яхтено пристанище на Агия Напа професионалисти от морската индустрия, инвеститори, международни компании, екоорганизации, университети и местни общности.

Основната цел: да се стимулират устойчивото развитие на морската среда, инвестициите в нови технологии и сътрудничеството между държави и бизнес.

Повече от 60 изложители представят:

лодки и морско оборудване

туристически пакети

иновативни технологии

екологични решения

Акцентът на фестивала е конференцията „Сини хоризонти – морски туризъм и развитие“, която ще се проведе в понеделник и ще обсъжда бъдещето на Средиземноморието.

Освен бизнес частта, програмата включва: активности за млади хора, водни спортове, културни събития и демонстрации.

Фестивалът превръща Агия Напа в място, където технологии, туризъм и океани се срещат за едно по-зелено и смарт бъдеще.