БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Новите правила за матурите: Какво се променя за учениците...
Чете се за: 03:42 мин.
Учителят, обвинен в педофилия, остава в ареста
Чете се за: 00:20 мин.
Повдигнаха 4 обвинения на Никола Николов - Паскал
Чете се за: 00:37 мин.
Разпитаха Паскал в Антикорупционната комисия (СНИМКИ И...
Чете се за: 02:07 мин.
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
Чете се за: 01:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кирил Десподов игра цял мач и помогна на ПАОК да се класира за основната фаза на Лига Европа

Милен Костов от Милен Костов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
Запази
ПАОК
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

ПАОК победи Риека с 5:0 и се класира за основната фаза на Лига Европа. "Гробарите" стигнаха до успеха с общ резултат 5:1, след минимална загуба с 0:1 в първия мач.

Капитанът на българския национален отбор Кирил Десподов игра цял мач за победителите.

Домакините откриха резултата на стадион "Тумба" в Солун в 12-ата минута. Суаило Меите засече с глава центриране от ъглов удар на Андрия Живкович.

Възпитаниците на Разван Луческу удвоиха преднината си след още 12 минути игра. Янис Константелиас проби в наказателното поле и преодоля Мартин Зломислич за 2:0.

След почивката "черно0белите" продължиха да бележат. След като се отчете с гол, Янис Константелиас асистира за попадението на Фьодор Чалов.

Интригата в срещата тотално се изпари, когато гостите останаха с човек по-малко на терена. Анте Майсторович получи втори жълт картон е бе изгонен. Опонентите им мигновено се възползваха от численото си предимство и стигнаха до нов гол. Резервата Йоргос Якумакис също записа името си сред голмайсторите в 77-ата минута.

Димитрос Пелкас оформи крайния резултат с гол в предпоследната минута на редовното време.

Жребият за основната фаза в турнира ще се състои в петък, 29 август, от 14:00 часа.

#УЕФА Лига Европа 2025/26 #ПАОК #Кирил Десподов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
2
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
3
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Любомир Киров: Не трябва да има освободени от потребителска такса за преглед
4
Любомир Киров: Не трябва да има освободени от потребителска такса...
След трагичния полет с парасейлинг - тримата обвиняеми искат по-леки мерки
5
След трагичния полет с парасейлинг - тримата обвиняеми искат...
Арда се бори, но не успя да пребори Ракув за място в Лигата на конференциите
6
Арда се бори, но не успя да пребори Ракув за място в Лигата на...

Най-четени

Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
1
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
2
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
3
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
4
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
5
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало парасейлинг инструктор
6
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало...

Още от: Футбол

Хулио Веласкес: Имаше голяма разлика в класите на двата отбора, АЗ не прощава
Хулио Веласкес: Имаше голяма разлика в класите на двата отбора, АЗ не прощава
Арда се бори, но не успя да пребори Ракув за място в Лигата на конференциите Арда се бори, но не успя да пребори Ракув за място в Лигата на конференциите
Чете се за: 03:30 мин.
Лудогорец се наложи над Шкендия след продължения и заслужи мястото си в основната фаза на Лига Европа Лудогорец се наложи над Шкендия след продължения и заслужи мястото си в основната фаза на Лига Европа
Чете се за: 02:20 мин.
Лига на конференциите: Арда - Ракув (ГАЛЕРИЯ) Лига на конференциите: Арда - Ракув (ГАЛЕРИЯ)
Евертон Бала: Направихме много грешки през първото полувреме Евертон Бала: Направихме много грешки през първото полувреме
Чете се за: 01:10 мин.
АЗ Алкмаар сложи край на европейската мечта на Левски АЗ Алкмаар сложи край на европейската мечта на Левски
Чете се за: 02:45 мин.

Водещи новини

Апелативният съд в Бургас потвърди ареста на задържаните за инцидента с парасейлинг в Несебър
Апелативният съд в Бургас потвърди ареста на задържаните за...
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
След разпит в Антикорупционната комисия Никола Николов - Паскал се сдоби с четири обвинения (ОБЗОР) След разпит в Антикорупционната комисия Никола Николов - Паскал се сдоби с четири обвинения (ОБЗОР)
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Родители и преподаватели знаели за комуникацията между учителя, обвинен в педофилия, и момичето, твърди адвокатът му Родители и преподаватели знаели за комуникацията между учителя, обвинен в педофилия, и момичето, твърди адвокатът му
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Ракети и дронове вместо преговори: При руска атака е засегнато представителството на ЕС в Киев Ракети и дронове вместо преговори: При руска атака е засегнато представителството на ЕС в Киев
Чете се за: 05:05 мин.
По света
Новите правила за матурите: Какво се променя за учениците в 7-и и...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Да живееш в глад: Разтърсващи свидетелства от Газа
Чете се за: 07:15 мин.
По света
Отлив на туристите от екстремните атракциони по морето след...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Максимална глоба от 10 000 лв. за авиопревозвача, свалил...
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ