Кирил Десподов игра цял мач и помогна на ПАОК да се класира за основната фаза на Лига Европа

ПАОК победи Риека с 5:0 и се класира за основната фаза на Лига Европа. "Гробарите" стигнаха до успеха с общ резултат 5:1, след минимална загуба с 0:1 в първия мач.

Капитанът на българския национален отбор Кирил Десподов игра цял мач за победителите.

Домакините откриха резултата на стадион "Тумба" в Солун в 12-ата минута. Суаило Меите засече с глава центриране от ъглов удар на Андрия Живкович.

Възпитаниците на Разван Луческу удвоиха преднината си след още 12 минути игра. Янис Константелиас проби в наказателното поле и преодоля Мартин Зломислич за 2:0.

След почивката "черно0белите" продължиха да бележат. След като се отчете с гол, Янис Константелиас асистира за попадението на Фьодор Чалов.

Интригата в срещата тотално се изпари, когато гостите останаха с човек по-малко на терена. Анте Майсторович получи втори жълт картон е бе изгонен. Опонентите им мигновено се възползваха от численото си предимство и стигнаха до нов гол. Резервата Йоргос Якумакис също записа името си сред голмайсторите в 77-ата минута.

Димитрос Пелкас оформи крайния резултат с гол в предпоследната минута на редовното време.

Жребият за основната фаза в турнира ще се състои в петък, 29 август, от 14:00 часа.