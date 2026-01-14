Кирил Десподов отпадна в последния момент от групата на ПАОК за четвъртфинала с Олимпиакос за Купата на Гърция

Българският национал Кирил Десподов отпадна в последния момент от групата на ПАОК за дербито на четвъртфиналите за Купата на Гърция срещу Олимпиакос.

Коварен вирус повали отбора на ПАОК и петима футболисти и създаде много проблеми на румънския треньор Разван Луческу.

Петкратният футболист номер 1 на България Десподов, както и Костас Тимианис, Хуан Састре и Мади Камара страдат от вчера вечерта, след като вдигнаха температура след вечеря. А днес беше обявено, че младият вратар Димитрис Монастирлис също е развил треска, като всички те пропуснаха мача срещу Олимпиакос.

Това даде шанс на някои футболисти да получат изненадващ стартов номер за срещата, в това число младият нападател Антонис Миту и вратаря Цифцис.

ПАОК спечели гостуването си на стадион „Караискакис“ с 2:0 с голове през първото полувреме на Анестис Миту и Магомед Оздоев.