Кирил Десподов с гол и асистенция за ПАОК

Кирил Десподов се отличи с гол и асистенция при убедителната победа на ПАОК с 4:1 срещу Пансерайкос в 19-ия кръг на гръцката Суперлига. С този успех солунският тим се изравни на върха с АЕК Атина.

Капитанът на българския национален отбор подаде към Александър Йеремейеф, който откри резултата в петата минута, а три по-късно сам се разписа за 2:0 – негов трети гол и първа асистенция през сезона. Пансерайкос успя временно да намали изоставането чрез Волней в 12-ата минута, но домакините бързо възстановиха преднината си чрез Димитриос Пелкас и Алесандро Волиачо, който оформи крайното 4:1.

За Десподов това бе първо участие от три седмици, след като пропусна мачовете срещу ОФИ Крит и Кифисия поради вирусно заболяване и отлагане на срещата.

Пансерайкос остава на последното място с 15 загуби от 19 двубоя.