Кирил Десподов сложи край на спекулациите: Оставам в ПАОК

Лидерът на националния отбор на България Кирил Десподов категорично отхвърли появилите се информации, че е близо до завръщане в българския футбол с екипа на ЦСКА.

Футболистът на ПАОК заяви, че няма намерение да напуска гръцкия тим и подчерта, че е обвързан с действащ договор, който възнамерява да изпълни.

"Аз имам договор с ПАОК, който смятам да изпълня“, заяви Десподов пред Gong.bg по повод появилите се в последните дни спекулации около бъдещето му.

Капитанът на националния отбор коментира и твърденията, че е възможно да премине в ЦСКА заради финансовите параметри на евентуална сделка.

"Тиражираните слухове, че аз съм готов да напусна ПАОК и да дойда в ЦСКА, тъй като взимам голяма заплата и ЦСКА са готови да ми я плащат, не отговарят на истината“, добави той.

По този начин Десподов сложи край на появилите се информации за евентуален трансфер и даде ясно да се разбере, че към момента бъдещето му остава свързано с ПАОК, където продължава да бъде една от важните фигури в състава на солунския клуб.