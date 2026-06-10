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Кирил Десподов сложи край на спекулациите: Оставам в ПАОК

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Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
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Капитанът на българския национален отбор отрече информациите за евентуален трансфер в ЦСКА и заяви, че възнамерява да изпълни договора си с гръцкия клуб

кирил десподов сложи спекулациите оставам паок
Снимка: БГНЕС
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Лидерът на националния отбор на България Кирил Десподов категорично отхвърли появилите се информации, че е близо до завръщане в българския футбол с екипа на ЦСКА.

Футболистът на ПАОК заяви, че няма намерение да напуска гръцкия тим и подчерта, че е обвързан с действащ договор, който възнамерява да изпълни.

"Аз имам договор с ПАОК, който смятам да изпълня“, заяви Десподов пред Gong.bg по повод появилите се в последните дни спекулации около бъдещето му.

Капитанът на националния отбор коментира и твърденията, че е възможно да премине в ЦСКА заради финансовите параметри на евентуална сделка.

"Тиражираните слухове, че аз съм готов да напусна ПАОК и да дойда в ЦСКА, тъй като взимам голяма заплата и ЦСКА са готови да ми я плащат, не отговарят на истината“, добави той.

По този начин Десподов сложи край на появилите се информации за евентуален трансфер и даде ясно да се разбере, че към момента бъдещето му остава свързано с ПАОК, където продължава да бъде една от важните фигури в състава на солунския клуб.

#ФК ПАОК #ПФК ЦСКА София #Кирил Десподов

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