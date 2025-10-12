БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Карлос Насар бе посрещнат като герой в София
Чете се за: 01:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кирил Котев: Когато се допусне груба грешка, следващите идват една сред друга

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:02 мин.
Спорт
Запази
Кирил Котев: Когато се допусне груба грешка, следващите идват една сред друга
Слушай новината

Директорът на националните отбори по футбол Кирил Котев опита да бъде позитивен след тежкото поражение с 1:6 от Турция. Той се опря на представянето през първото полувреме, но направи паралел и с поражението на младежкия тим на България, който в петък вечерта падна с 0:3 от Португалия в квалификациите при 21-годишните.

"През първото полувреме отборът показа лицето, което искаме да виждаме. За съжаление, второто полувреме се допусна грешка, която обърна играта. Нашият основен проблем е самочувствието. Когато се допуснат една, две грешки и и на футболистите им влиза притеснение, започваме да грешим много по-често. И трябва да работим върху това'', започна Котев след злополучната квалификация от група Е по пътя към Мондиал 2026.

''Пак казвам, през първото полувреме показахме това, което тренирахме и което искаме да го виждаме занапред. А именно повече самочувствие, да сме по-агресивни. Момчетата могат, видя се. Просто трябва да си повярват и в следващите мачове да изчистим тези грешки'', добави той.

Вчера пък младежкият национален отбор до 21 години имаше сходен сценарий на поражението си от Португалия с 0:3. След 0:0 преди почивката и в началото на втората част, за осем минути настъпи срив.

''Като цяло, всички имат какво да учат. И ние включително. Но тука идва като приоритет и работата в клубовете. Абсолютно и двата мача са идентични и снощи късно ги гледахме и младежите. Когато се допусне една грешка – в случая червен картон, и грешките започват да следват една след друга. Това трябва да се работи. Явно ни е слабост, трябва да я променим'', заяви Котев.

­Много хора – футболисти и треньори, отбелязаха автогола на Виктор Попов в 49-ата минута, който направи резултата 1:2, за крайъгълен камък за развоя на срещата.

''Pецептата как се излиза от психологическата ситуация след такъв автогол? Всеки може да си вкара, но изходът е строго индивидуален. Как се реагира? И на мене ми се е случвало. Виктор Попов имаше лошия късмет бързо през неговата зона да се развият следващите положения и да паднат следващите голове. Трябва да се вдигнем, да ги изговорим нещата и да си видим проблемите. Но през първото полувреме имаше много хубави неща. Това значи, че момчетата наистина могат и трябва да си повярват'', завърши Котев.

Свързани статии:

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
„Трикольорите“ отстъпиха с 1:6 от Турция пред около 20 000 зрители...
Чете се за: 05:50 мин.
#Кирил Котев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Футбол: България – Турция (ГАЛЕРИЯ)
2
Футбол: България – Турция (ГАЛЕРИЯ)
Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма да позволим убиецът ѝ да излезе на свобода
3
Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма да...
България и Турция в битка под прожекторите на стадион „Васил Левски“
4
България и Турция в битка под прожекторите на стадион „Васил...
Управителят на БНБ пред БНТ: Бюджетът за 2026 година е изправен пред сериозни трудности
5
Управителят на БНБ пред БНТ: Бюджетът за 2026 година е изправен...
Жители на Елин Пелин протестираха срещу плануваното застрояване на коритото на река Габра
6
Жители на Елин Пелин протестираха срещу плануваното застрояване на...

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Кога ще пуснат парното в София?
3
Кога ще пуснат парното в София?
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
4
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
5
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...
На пътя на приливната вълна - аквапарк и незаконно сметище
6
На пътя на приливната вълна - аквапарк и незаконно сметище

Още от: Национални отбори

Георги Иванов: Някой път трябва да достигнеш дъното, за да можеш след това да вървиш нагоре
Георги Иванов: Някой път трябва да достигнеш дъното, за да можеш след това да вървиш нагоре
Испания не сгреши срещу Грузия и продължава победната си серия в световните квалификации Испания не сгреши срещу Грузия и продължава победната си серия в световните квалификации
Чете се за: 01:20 мин.
Селекционерът на Сърбия Драган Стойкович подаде оставка след поражението от Албания в световните квалификации Селекционерът на Сърбия Драган Стойкович подаде оставка след поражението от Албания в световните квалификации
Чете се за: 01:02 мин.
Монтела: След почивката реагирахме бързо Монтела: След почивката реагирахме бързо
Чете се за: 01:00 мин.
Кристиян Стоянов: Автоголът ни срина Кристиян Стоянов: Автоголът ни срина
Чете се за: 01:00 мин.
Петко Христов: Ние сме отговорни на терена, от нас зависи резултатът Петко Христов: Ние сме отговорни на терена, от нас зависи резултатът
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

Нови правила на ЕС за граничен контрол от днес
Нови правила на ЕС за граничен контрол от днес
Чете се за: 00:55 мин.
По света
МВнР предупреждава: Национална стачка на въздушния транспорт в Италия на 13 октомври МВнР предупреждава: Национална стачка на въздушния транспорт в Италия на 13 октомври
Чете се за: 02:17 мин.
По света
Карлос Насар бе посрещнат като герой в София Карлос Насар бе посрещнат като герой в София
Чете се за: 01:10 мин.
Вдигане на тежести
Софийският маратон променя движението в центъра и днес Софийският маратон променя движението в центъра и днес
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Започнаха изборите за нов Общински съвет в Пазарджик
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Кризата с боклука на София - какви са решенията?
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Израел в очакване на завръщането на заложниците
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Актрисата Даян Кийтън почина на 79 години
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ