Кирил Котев: Това е пътят, по който искаме да вървим, предстои ни още много, много работа

Поздравявам футболистите и треньорския щаб за успеха. Всички те положиха много усилия, раздадоха се максимално и в крайна сметка бяха възнаградени. В никакъв случай обаче не бива да залитаме в някакви крайности и да тръгнем да се заблужадаваме, че сме постигнали нещо невероятно. Това каза техническият директор на Българския футболен съюз Кирил Котев след победата на националния отбор с 2:1 над Грузия в последния мач от световните квалификации, изигран на националния стадион "Васил Левски".

Според него тази победа може да положи основите на една по-успешна 2026 година.

“Това е пътят, по който искаме да вървим, но всички сме наясно, че ни предстои още много, много работа. Радващото е, че в отбора шанс за изява получават все повече млади момчета – надявам се те да са гръбнакът на тази селекция в следващите години”, допълни началникът на представителните отбори.

Котев подчерта, че една от целите, дори може би най-важните, е да се изгради боеспособен състав за участието в Лигата на нациите следващата есен.