Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Чете се за: 00:22 мин.
Румен Радев: Решението на КС е победа на правото над...
Чете се за: 02:00 мин.
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
Чете се за: 01:52 мин.
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
Чете се за: 01:15 мин.

Кирил Котев: Това е пътят, по който искаме да вървим, предстои ни още много, много работа

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:47 мин.
Спорт
кирил котев допусне груба грешка следващите идват една сред друга
Поздравявам футболистите и треньорския щаб за успеха. Всички те положиха много усилия, раздадоха се максимално и в крайна сметка бяха възнаградени. В никакъв случай обаче не бива да залитаме в някакви крайности и да тръгнем да се заблужадаваме, че сме постигнали нещо невероятно. Това каза техническият директор на Българския футболен съюз Кирил Котев след победата на националния отбор с 2:1 над Грузия в последния мач от световните квалификации, изигран на националния стадион "Васил Левски".

Според него тази победа може да положи основите на една по-успешна 2026 година.

“Това е пътят, по който искаме да вървим, но всички сме наясно, че ни предстои още много, много работа. Радващото е, че в отбора шанс за изява получават все повече млади момчета – надявам се те да са гръбнакът на тази селекция в следващите години”, допълни началникът на представителните отбори.

Котев подчерта, че една от целите, дори може би най-важните, е да се изгради боеспособен състав за участието в Лигата на нациите следващата есен.

“Знаете, че през март и юни ще имаме възможност да изиграем няколко приятелски мачове. Ще ги използваме, за да подготвим отбора за следващото издание на Лигата на нациите. Изпращаме една футболна есен, която беше изпълнена с предизвикателства, но се радвам, че съумяхме да я завършим по малко по-позитивен начин”, завърши Котев.

