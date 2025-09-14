БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на...
Чете се за: 01:30 мин.
МВнР привика руския посланик у нас заради дроновете в...
Чете се за: 02:30 мин.
Почина отец Иван от Нови хан
Чете се за: 00:50 мин.
Дебатите по вота на недоверие ще се проведат в сряда,...
Чете се за: 01:00 мин.
Образователният министър: Трябва да засилим...
Чете се за: 04:07 мин.
15 септември е! Училищата посрещат 57 000 първокласници
Чете се за: 00:47 мин.

Кишан Томпсън се цели в световния рекорд на спринта на 100 м в Токио

Гледайте световното първенство по лека атлетика пряко по БНТ 3.

Кишан Томпсън
Снимка: БТА
Кишан Томпсън не е атлет, лишен от увереност, а спринтьорът дори предполага, че световният рекорд на Юсейн Болт на 100 м може да се срине в Токио през следващите дни. Подобна прогноза може би не е толкова необичайна. Когато спечели първенството на Ямайка, той постигна 9,75 секунди, най-бързото време на планетата от 10 години, което го постави на шесто място в световната класация за всички времена. Анализът на това бягане след това показва, че може да се справи още по-бързо на световното първенство по лека атлетика в Токио 25.

Той влиза в първенството със знанието, че е победил Ноа Лайлс, който го изпревари до олимпийското злато миналото лято с минимална разлика, още този сезон. В реванш в Силезия наскоро Томпсън излезе на върха. В защита на Лайлс, състезателният му график този сезон е доста ограничен и той описва второто си място след съперника си като „страхотна стъпка“.

Въпросът е дали Томпсън може да се представи на най-голямата сцена. Той очевидно мисли така, въпреки скорошния си неуспех с лека контузия на пищяла, като демонстрира увереност, след като спечели квалификациите.

„Никога няма да се изненадам, защото знам колко съм способен. Много съм уверен. Дори да счупя световния рекорд, това няма да ме изненада, защото съм толкова уверен и работя, за да постигна всичките си цели и отличия“, категоричен бе той.

Друг атлет, за когото е честно да се каже, че не е лишен от увереност, е Лайлс, може би най-великият шоумен в спринта в момента. Защитаващият световен шампион отново се стреми към спринт дубъл, който постигна в Будапеща, но не успя в Париж миналото лято.

Съотборникът на Томпсън, Облик Севил, междувременно победи Лайлс в първите му 100 м в Диамантената лига в Лондон преди няколко седмици с време от 9.86, а след това постигна подобно убедителна победа в Лозана с 9.87, като Лайлс отново завърши втори (10.02). Севил се отправя към Токио с най-доброто си постижение за сезона от 9.83.

Акани Симбин от Южна Африка отчаяно се стреми да се качи на подиума. Той е завършвал в челната петица, но без медали, в последните седем финала на световни първенства на 100 м, в които е участвал. Като пример за постоянство, той вече бяга под 10 секунди в продължение на 11 години поред, с една повече от Болт.

Имаше известно напрежение между Лайлс и сънародника му Кени Беднарек на шампионата на САЩ, макар и над 200 метра, когато последният бутна Лайлс в гърба, след като той смяташе, че е неспортсменски, когато е погледнал към съперника си, когато е пресичал финалната линия за победата.

Беднарек, който обичайно блести на по-дългата спринт дистанция, е вторият най-бърз мъж този сезон с време от 9.79.

Други двама американски бегачи вероятно също ще се изправят срещу него: Кортни Линдзи и Т'Марс Маккалъм с най-добри времена съответно от 9.82 и 9.83 този сезон.

Този сезон 27 мъже са се състезавали под 10-секундната граница, така че потенциално няма да има недостиг на атлети в състезанието, включително британецът Жарнел Хюз, бронзов медалист от последното световно първенство, Акийм Блейк от Ямайка и ганиецът Абдул-Рашид Самину.

Надеждите на Южна Америка изглежда са върху плещите на бразилеца Ерик Кардосу, бегач с 9.93 секунди тази година, както и на колумбиеца Ронал Лонг (9.96). Внимание заслужава и Елой Бенитес от Пуерто Рико, който изглеждаше готов да направи нещо специално на световното първенство на закрито по-рано тази година, преди да се контузи на финала.

Снимки: БТА

