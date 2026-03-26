БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Чете се за: 01:32 мин.
Чете се за: 03:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Китай успешно изстреля два спътника за картографиране на Земята

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
Още
Запази
Китай успешно изстреля два спътника за картографиране на Земята
Слушай новината

Китай осъществи успешен старт на два търговски спътника за дистанционно наблюдение на Земята, предаде Синхуа.

Сателитите "Сивей Гаоцзин-2-05" и "Сивей Гаоцзин-2-06" бяха изстреляни с ракета носител "Чанчжън-2D" от космодрума Тайюан в провинция Шанси и по-късно изведени в зададената орбита.

Спътниците от този тип предоставят данни, използвани в земеделието и при оформянето на градски пространства. Те се използват за топографско заснемане и картографиране, предотвратяване на природни бедствия и смекчаване на последиците от тях, както и за морски мониторинг.

За ракетите от серията "Чанчжън" ("Лонг Марч") това е 634-тата мисия.

Китай активно развива националната си космическа програма, разработвайки метеорологични, телекомуникационни и навигационни спътници, както и технологии, предназначени за усвояване на Луната. С подкрепата на държавата китайски специалисти реализират проекти за изследване на астероиди и Марс. В орбита функционира китайската космическа станция "Тянгун".

#картографиране на Земята #Китай #Космос

Последвайте ни

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ