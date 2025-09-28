БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Оставиха в ареста двамата мъже, взели подкуп от екипа на...
Чете се за: 06:00 мин.
Тържествената церемония на площад "Св. Александър...
Чете се за: 04:30 мин.
България посрещна като герои световните вицешампиони по...
Чете се за: 02:00 мин.
Световните вицешампиони са в Истанбул и очакват полета за...
Чете се за: 02:27 мин.

Китайски учени поставиха световен рекорд с магнитно поле, 700 000 пъти по-силно от това на Земята

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 02:22 мин.
По света
живо орбитата двамата астронавти боинг убедени безопасното завръщане земята
Китайски учени обявиха в неделя, че са успели да генерират стабилно магнитно поле от 351 000 гауса с напълно свръхпроводящ магнит, поставяйки нов световен рекорд, предаде Синхуа.

Според учените, този пробив ще допринесе значително за комерсиализацията на съвременни свръхпроводящи научни инструменти, като спектрометри за ядрено-магнитен резонанс. Той също така предоставя решаваща техническа подкрепа за множество авангардни области, включително магнитни системи за поддържане на термоядрен синтез, космическо електромагнитно задвижване, индукционно нагряване при свръхпроводимост, магнитна левитация и ефективен пренос на енергия.

Магнитът е разработен от Института по плазмена физика (ASIPP) на Китайската академия на науките в Хефей, в сътрудничество с Международния център за приложна свръхпроводимост, Института по енергетика на Националния научен център и Университета „Цинхуа“.

За сравнение, Земята е гигантски магнит, генериращ геомагнитно поле от около 0,5 гауса. Свръхпроводящите магнити могат да генерират изключително силни магнитни полета, като същевременно позволяват беззагубно пренасяне на мощни електрически потоци.

Лю Фан, изследовател в ASIPP, обясни, че магнитът интегрира технология на високотемпературен свръхпроводящ вложен соленоид, коаксиално комбиниран с нискотемпературни свръхпроводящи магнити. По време на експеримента магнитът е бил индуциран до 35,1 тесла, работил е стабилно в продължение на 30 минути, а след това е бил безопасно размагнитен, което потвърждава надеждността на техническия подход.

Постигнатата сила на магнитното поле, над 700 000 пъти по-голяма от геомагнитното поле на Земята, надминава и предишния световен рекорд от 323 500 гауса.

Такива магнити са ключови компоненти на системите за термоядрен синтез с магнитно ограничаване, където се образува „магнитна клетка“, която безопасно съхранява високотемпературната плазма за продължителен процес на сливане на атомни ядра.

България посрещна като герои световните вицешампиони по волейбол
България посрещна като герои световните вицешампиони по волейбол
София се готви да посрещне националния ни отбор по волейбол
София се готви да посрещне националния ни отбор по волейбол
Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски" по посрещането на сребърните медалисти (СТУДИО)
Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски"...
Премиерът Росен Желязков за казуса "Боташ": Договорът вече е задължил "Булгаргаз" с над 600 млн. лв.
Премиерът Росен Желязков за казуса "Боташ": Договорът...
"Триумфът на лъвовете": България посреща националите ни по волейбол
"Триумфът на лъвовете": България посреща националите ни...
"Някой си е поиграл с боята и четката": Мистериозна пешеходна пътека по диагонал в центъра на София
"Някой си е поиграл с боята и четката": Мистериозна...

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски"
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал пътник
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал...

Над половината лекари у нас са били жертва на вербална агресия
Над половината лекари у нас са били жертва на вербална агресия
Благоевградско училище с опит да възроди традицията за сутрешна гимнастика Благоевградско училище с опит да възроди традицията за сутрешна гимнастика
Чете се за: 02:37 мин.
Само за 9 месеца: 75 сигнала за агресия над медици са подадени към МВР Само за 9 месеца: 75 сигнала за агресия над медици са подадени към МВР
Чете се за: 01:15 мин.
Започна Седмицата на модата в Париж Започна Седмицата на модата в Париж
Чете се за: 00:45 мин.
Българският филм "Божоле" с награда за най-добра драма на международен фестивал в САЩ Българският филм "Божоле" с награда за най-добра драма на международен фестивал в САЩ
Чете се за: 04:12 мин.
Климатичните промени - умни градини решават проблема със засушаването Климатичните промени - умни градини решават проблема със засушаването
Чете се за: 05:25 мин.

Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски" по посрещането на сребърните медалисти (СТУДИО)
Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски"...
Чете се за: 04:30 мин.
Национални отбори
Оставиха в ареста двамата мъже, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс Оставиха в ареста двамата мъже, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс
Чете се за: 06:00 мин.
У нас
Световният шампион по лека атлетика за хора с увреждания Ружди Ружди беше посрещнат с аплодисменти в София Световният шампион по лека атлетика за хора с увреждания Ружди Ружди беше посрещнат с аплодисменти в София
Чете се за: 02:45 мин.
Още
"Референдум": Според 73% от българите основната причина за безводието е лошо управление от ВиК "Референдум": Според 73% от българите основната причина за безводието е лошо управление от ВиК
Чете се за: 06:02 мин.
У нас
Бюджет 2026: Фискалният съвет поиска свиване на разходите
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Изписаха от болницата 4-годишния Мартин, прегазен от АТВ в...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Докладът на Сметната палата отчита ръст от 60% наложени глоби през...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Хамас има няколко дни да отговори на плана на САЩ за Газа
Чете се за: 05:12 мин.
По света
