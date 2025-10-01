Киву: Мачът беше важен и сериозен

Старши треньорът на Интер Кристиан Киву остана доволен от победата с 3:0 над Славия Прага в среща от втория кръг на основната фаза на Шампионската лига. За „нерадзурите“ това беше втори пореден успех в турнира след победата с 2:0 като гост над Аякс на старта.

„Мачът беше важен и сериозен, отношението беше нормално за това. Има много тънка граница, трябва да се поддържа баланс. Момчетата винаги са се опитвали да се забавляват, но трябва да имаш правилната страст, без да губиш внимание и отношение. Струва ми се, че се развиват, но имаха правилно поведение още от началото на сезона“, заяви Киву.

„Тюрам казва, че е само крампа, ще направим някои изследвания и се надяваме да не е нищо сериозно. Направих промените в състава, защото имаше само 72 часа между един мач и друг и защото исках да дам шанс на някои, които играха по-малко, като същевременно поддържах компактен и качествен отбор. Щастлив съм, че имах възможността да дам няколко минути на Бисек и Зелински и да починат други. Трябва да мисля и за факта, че някои ще отидат в националния отбор и ще играят още два мача", допълни румънецът.