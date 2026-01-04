Кийн донесе втората победа на Фиорентина за сезона

Резервата Мойс Кийн вкара гол в добавеното време и донесе победата на Фиорентина с 1:0 у дома срещу Кремонезе в среща от 18-ия кръг на Серия А.

Италианският национал се появи в игра в 84-а минута и в самия край на срещата прати топката в опразнената врата за едва втората победа на Фиорентина за сезона.

С успеха "виолетовите" се измъкнаха от последното място, където се настани новакът Пиза. Двата отбора имат по 12 точки, но Фиорентина е с по-добра голова разлика.

Кремонезе не познава вкуса на победата вече четири поредни шампионатни мача, от които три загуби и заема 12-о място с 21 точки. В следващите си мачове Кремонезе посреща Каляри, а Фиорентина ще търси нов положителен резултат при гостуването на Лацио.

По-рано днес шампионът Наполи победи с 2:0 като гост Лацио в едно от дербитата от кръга.